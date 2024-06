Hardheim. (kn) Die Faszination des Fliegens hat bereits Reinhard Mey 1974 in seinem Song "Über den Wolken" so trefflich beschrieben. Zu dieser Zeit war der bekannte Hardheimer Buchautor Lothar Boländer gerade mal 44 Jahre alt und bereits fasziniert von dem Gedanken, selbst einmal dieses Gefühl erleben zu dürfen. Zwar nicht über den Wolken, aber auch darunter lässt sich diese Faszination bestens erleben. Den Traum vom Fliegen erfüllte sich Lothar Boländer beim Hardheimer Drachenflugsportclub, bei dem er heute noch Mitglied ist und damals alles rund um das Drachenfliegen lernte und auch dort seine Fluglehrerausbildung absolvierte. Anlässlich seines 94. Geburtstags überraschte ihn seine Familie mit einem Gutschein für einen Flug mit einem offenen Ultraleichtflugzeug. Für diese Überraschung musste der junggebliebene Sportler nicht lange überlegen: Nachdem das Wetter gut mitspielte, konnte der Flug gen Wolken termingenau am 94. Geburtstag am Flugplatz in Wertheim über die Bühne gehen. Auf dem "Beifahrersitz" nahm der erfahrene Hardheimer Pilot "Manni" Pientka Platz. Den halbstündigen Flug über die Mainschleife hielt der leidenschaftliche Fotograf Lothar Boländer selbstverständlich mit der eigenen Kamera fest. "Ich hätte nie gedacht, dass sich dieser Traum nochmals für mich erfüllt", äußerte sich das 94 Jahre alte Geburtstagskind nach der Präzisionslandung auf dem Fluggelände.