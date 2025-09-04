Hollerbach-Stiftung förderte in 15 Jahren 359 Projekte für die Jugend
Der Gesamtwert: 580.190 Euro. 29.500 Euro wurden in die Schwimmausbildung investiert.
Hardheim. (adb) 15 Jahre nach ihrer Gründung ist die Arnold-Hollerbach-Stiftung nicht mehr aus dem Leben Hardheims wegzudenken: Was Arnold Hollerbach (†2019) am 20. Januar 2010 anlässlich seines 60. Geburtstags geplant und mit der Anerkennung durch Regierungspräsidium und Finanzamt als rechtsfähige, gemeinnützige und mildtätige Stiftung im Sommer 2010 in die Wege geleitet hat, ist ein wahrer
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+