Donnerstag, 04. September 2025

Plus Hardheim

Hollerbach-Stiftung förderte in 15 Jahren 359 Projekte für die Jugend

Der Gesamtwert: 580.190 Euro. 29.500 Euro wurden in die Schwimmausbildung investiert.

04.09.2025 UPDATE: 04.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 17 Sekunden
29.500 Euro hat die Arnold-Hollerbach-Stiftung in Hardheim bisher in die Schwimmausbildung der Kinder und Jugendlichen in Hardheim investiert. Die Quote der Nichtschwimmer hat sich auf diese Weise deutlich reduziert. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (adb) 15 Jahre nach ihrer Gründung ist die Arnold-Hollerbach-Stiftung nicht mehr aus dem Leben Hardheims wegzudenken: Was Arnold Hollerbach (†2019) am 20. Januar 2010 anlässlich seines 60. Geburtstags geplant und mit der Anerkennung durch Regierungspräsidium und Finanzamt als rechtsfähige, gemeinnützige und mildtätige Stiftung im Sommer 2010 in die Wege geleitet hat, ist ein wahrer

