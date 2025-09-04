Hardheim. (adb) 15 Jahre nach ihrer Gründung ist die Arnold-Hollerbach-Stiftung nicht mehr aus dem Leben Hardheims wegzudenken: Was Arnold Hollerbach (†2019) am 20. Januar 2010 anlässlich seines 60. Geburtstags geplant und mit der Anerkennung durch Regierungspräsidium und Finanzamt als rechtsfähige, gemeinnützige und mildtätige Stiftung im Sommer 2010 in die Wege geleitet hat, ist ein wahrer

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote