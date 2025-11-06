Donnerstag, 06. November 2025

zurück
Plus Hardheim

Gemeinde übernimmt die Haftung für Erfapark-Parkplatz

Nach der unverhofften Sperrung des Parkplatzes können Einzelhändler und Kunden vorerst aufatmen.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 04:00 Uhr 46 Sekunden
Hardheimer Gewerbetreibende besichtigten gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Grimm die Absperrung am Parkplatz des Erfaparks.

Hardheim. (rjs) Abrupte Wendungen und unerwartete Entwicklungen gibt es in der jüngeren Geschichte des Hardheimer Erfaparks viele. Trotzdem oder vielleicht auch deswegen fällt es Beobachtern mitunter schwer, mit der Geschwindigkeit mancher Ereignisse Schritt zu halten.

So auch in den vergangenen Tagen: Als die letzten Hardheimer im persönlichen Gespräch oder virtuell in sozialen Medien

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Ralf Scherer
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.