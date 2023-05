Dornberg. (pol) Unbekannte haben in der Nacht auf Montag den Dornberger Maibaum mit einer Kettensäge gefällt und damit einen Stromausfall in Teilen des Ortes verursacht. Nach Angaben der Polizei streifte der Baum bei seinem Sturz ein Wohnhaus und riss eine Stromleitung komplett ab. "Glücklicherweise wurde bei dem sehr gefährlichen Unfug, bei dem es sich um eine Straftat handelt, niemand verletzt", teilt ein Pressesprecher des Heilbronner Polizeipräsidiums mit.

Zeugen hatten die Täter gegen 4 Uhr bei ihrem "Streich" beobachtet. Sie flüchteten unerkannt in einem weißen Auto mit Mosbacher Kennzeichen in Richtung Rütschdorf. Den Sachschaden kann die Polizei aktuell noch nicht beziffern. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften an.

Der Polizeiposten Hardheim hat die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung aufgenommen und hofft nun auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich unter Telefon 06283/50540.