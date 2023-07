Hardheim. (adb/hs) Stets nah am Menschen und um ihr Wohl bedacht, immer herzlich und offen, bei alledem nie um ein lockeres Sprüchlein verlegen – und Vereinsmensch mit Leib und Seele: So kannte man Franz Wildner (Foto). Kurz nach seinem 82. Geburtstag und nach längerer Erkrankung starb er am Dienstag.

Geboren 1941 in Bärnsdorf/Sudetenland, gelangte er nach der Vertreibung 1954 über Polen und Sachsen nach Hardheim. Sein Vater fand eine Anstellung bei Graf Ballestrem in der Breitenau. Dem Schulbesuch schloss sich die Lehre in der Drogerie Bernhard an. Von 1968 bis zum Eintritt in den Ruhestand 2001 setzte Wildner sein Berufsleben bei der Maschinenfabrik Gustav Eirich fort. Ebenfalls 1968 heiratete er seine aus Norddeutschland stammende Frau Eva-Burgunde, die seinerzeit als Dorfhelferin im Erftal gewirkt hatte. Gemeinsam zogen sie Tochter Michaela und Sohn Marcus groß. 1980 zogen sie in das Eigenheim um.

Eine prägende Rolle im Leben des Verstorbenen spielten "seine" Vereine: Bereits als Jugendlicher schlug Wildners Herz für den DRK-Ortsverein Hardheim, dem er 1960 beitrat. Von 1966 bis 1974 war er stellvertretender Vorsitzender, danach bis 1976 Bereitschaftsführer, seit 1987 für einige Jahre Mitglied des Stabes HVB und Mitglied der Technischen Einsatzleitung des Katastrophenstabs des Kreises. Als Gruppenführer errang er sieben Leistungsabzeichen in Silber für Bereitschaften des DRK-Landesverbands sowie die Leistungsabzeichen des Bayerischen Roten Kreuzes in Bronze und Silber. Franz Wildner war aktiv bei der Bewältigung der Hochwasserkatastrophe von Königheim im Jahr 1984, fünf Jahre später bei der DDR-Übersiedlerbetreuung sowie als Lkw-Fahrer bei drei Hilfsgütertransporten nach Gomel/Weißrussland im Einsatz. Ebenso betreute er weißrussische Kinder, die ihre Freizeit in Hardheim verbrachten.

Ehrenamtlich leistete er freiwillige Dienste an den Wochenenden im Krankenhaus Hardheim, im Rettungsdienst des Kreisverbands und im ärztlichen Notfalldienst. Mit größter Sorgfalt fungierte er von 1973 bis 2008 als Schatzmeister des Ortsvereins. Dieser entwickelte sich in dieser Ära zu einem wirtschaftlich betriebsamen Verein, der in dieser Zeit die komplette Betreuungseinheit des Katastrophenschutzes für den Kreis stellte und sein Vereinsheim an der Querspange sowie den Wertstoffhof errichtete. Über Hunderte von Buchungsvorgängen verbuchte er alljährlich – im Verlauf der Tschernobylaktionen des Vereins bis zu 1500 Geschäftsvorfälle pro Jahr.

Für seine Verdienste wurde er 2008 zum Ehrenmitglied des Ortsvereins ernannt. Im selben Jahr übernahm er erneut den Posten des ...