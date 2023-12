Hardheim. (adb) Ein bunter Lichterglanz für Groß und Klein ist der Hardheimer Weihnachtsmarkt, der bereits zu seiner Eröffnung am Freitagabend große Resonanz erfuhr: Zahlreiche Besucher drängten sich um die vielen erleuchteten Buden auf dem Schlossplatz – effektvoll eingerahmt vom historischen Ensemble aus Rathaus, Erftalhalle und Erftaldom St. Alban.

Die Wirkung der imposanten Kulisse wurde durch gediegene Weisen noch verstärkt: Die Musikkapelle Bretzingen mit Dirigentin Melanie Ehrenfried verstand es, die Gäste mit Liedern wie "Macht hoch die Tür", "Zu Bethlehem geboren" und "Feliz Navidad" bestens zu unterhalten.

Seitens der Kommune hieß Bürgermeisterstellvertreter Eric Bachmann die Besucher willkommen: "Seid gespannt!", rief er aus und dankte allen Teilnehmern, Schaustellern, Vereinen und Organisationen sowie natürlich den Besuchern für ihr Mitwirken. "Jeder Markt lebt auch durch seine Gäste", merkte Bachmann an und wünschte eine besinnliche Adventszeit sowie "Einsicht und Frieden im Bezug auf alle Konflikte der Welt".

Ausdrücklich verwies er auch auf die in Litauen kämpfenden Hardheimer Soldaten, denen die Verwaltung weihnachtliche Geschenkpakete schicken werde, und dankte im Besonderen Fritz-Peter Schwarz für sein Wirken.

Nicht zweimal bitten ließen sich schließlich der Nikolaus und Knecht Ruprecht. Kaum waren sie da, leuchteten die Augen aller Kinder: Nachdem sich die beiden illustren Gäste in herzlicher Versform vorgestellt hatten, bekamen die Mädchen und Jungen einen leckeren Weckmann überreicht – und natürlich waren alle Hardheimer Kinder das ganze Jahr über brav, fromm und fröhlich. Gleichzeitig wurde das Adventsfenster am Hort eröffnet. Farbenfreudig, mystisch und stimmungsvoll, zog es alle Blicke auf sich.

Nun bot sich ein Rundgang durch die zahllosen Büdchen an: Bei einem feinen Glühwein konnte man sich so richtig auf den Advent einstimmen, zumal das Wetter ins Bild passte. Mit weihnachtlichen Gesängen des Männergesangvereins Gerichtstetten und der Eröffnung von Kunsthandwerkermarkt und Krippenausstellung in der Erftalhalle klang der Abend aus – und alle freuten sich: Endlich ist wieder Weihnachtsmarkt!

Die Bretzinger Musikkapelle mit ihrer Dirigentin Melanie Ehrenfried unterhielt die Besucher des Hardheimer Weihnachtsmarkts mit den passenden Liedern. Foto: Adrian Brosch