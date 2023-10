Hardheim. (jam) Der allseits beliebte Hardheimer Wendelinusmarkt steht vor der Tür und verspricht am 21. und 22. Oktober ein Wochenende voller Unterhaltung, Musik und spannender Aktivitäten für die ganze Familie.

Der Samstag

Den Auftakt des Wendelinusmarkts bildet am Samstag um 14.30 Uhr im "Alten Kindergarten" ein Singcafé, präsentiert vom Gesangverein "Liederkranz". Bei Kaffee, Kuchen und erfrischenden Getränken können Besucher in einer herrlichen musikalischen Atmosphäre einen entspannten Nachmittag genießen. Am Abend, um 19 Uhr, folgt in der Erftalhalle ein weiteres Highlight: das Musical "Tabaluga", präsentiert von der Musikschule Hardheim. Karten für dieses musikalische Spektakel sind im Vorverkauf beim Fotostudio Xana erhältlich. An der Abendkasse gilt: "solange der Vorrat reicht".

Der Sonntag

Den Höhepunkt des Wendelinusmarkts bildet der Sonntag, der eine Fülle an Aktivitäten für die ganze Familie verspricht.

> Schlossplatz: Von 11 bis 18 Uhr erwartet Besucher ein Direktvermarkter- und Krämermarkt, der das historische Schloss umgibt. Angeboten werden herbstliche Waren und zahlreiche Köstlichkeiten aus regionaler Produktion. Den offiziellen Startschuss für das Markttreiben geben Bürgermeister Stefan Grimm und Zunftmeister Rudolf Gärtner. Letzterer verliest um 11.30 Uhr auf dem Schlossplatz die Markturkunde. Ein Frühschoppen schließt sich auf dem Marktgelände an. Musikalisch umrahmt wird er vom Musikverein Schweinberg, der ein Platzkonzert gibt. Kinder und Jugendliche können von 13 bis 15 Uhr unter Anleitung einen Kürbis schnitzen. Je Teilnehmer stellt die Gemeinde einen Kürbis kostenlos zur Verfügung. Bei schlechter Witterung wechselt das Kürbisschnitzen in die Räume des Horts.

> Kirchplatz: Dort können sich die Kleinen von 11 bis 18 Uhr auf einem Kinderkarussell vergnügen. Außerdem bietet das Jugendrotkreuz von 13 bis 16 Uhr Kinderschminken und Basteln an.

> Marstallgebäude: Das neue Trauzimmer für standesamtliche Hochzeiten kann von 11 bis 18 Uhr besichtigt werden.

> Erftalstube: Bei "Hordemer Wölfs Erftalshopping" bietet die Fastnachtsgesellschaft von 11 bis 18 Uhr Vereinskleidung für Jung und Alt zum Verkauf an.

> Alter Kindergarten: Im Vereinsheim des Gesangvereins "Liederkranz" können sich Gäste von 11 bis 20 Uhr kulinarisch verwöhnen lassen. Es gibt Kaffee und Kuchen, frischen Zwiebelkuchen, Wein, deftigen Wurstsalat und erfrischende Getränke.

Naturkindergarten: Für Naturfreunde bietet der Naturkindergarten am Wurmberg 23 von 14 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür mit spannenden Waldspielen für Kinder an.

> Feuerwehrgerätehaus: Vor dem Feuerwehrgerätehaus erwartet die Kleinen von 13 bis 16 Uhr eine Spielstraße mit verschiedenen Spielstationen, organisiert vom Gemeindekindergarten "Kindervilla Kunterbunt".

> Kurt-Schmider-Platz: Für diejenigen, die sich richtig austoben möchten, steht von 13 bis 17 Uhr eine Hüpfburg auf dem Kurt-Schmider-Platz zur Verfügung, organisiert von den Geschäften rund um den Platz.

> Erftalhalle: Als krönenden Abschluss des Wendelinusmarkts können Interessierte um 15 Uhr erneut das Musical "Tabaluga" in der Erftalhalle erleben, präsentiert von der Musikschule Hardheim. Karten für dieses Musical sind im Vorverkauf beim Fotostudio Xana erhältlich, aber auch an der Abendkasse, solange der Vorrat reicht.

> Verkaufsoffener Sonntag: Der Sonntag bietet außerdem von 13 bis 18 Uhr einen verkaufsoffenen Sonntag mit vielen Aktionen und Attraktionen in den Hardheimer Geschäften und Autohäusern.