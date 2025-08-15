Freitag, 15. August 2025

zurück
Plus Hardheim

Den Erfapark-Mietern läuft die Zeit davon

Das Gebäude kann nicht weiter unterhalten werden. In einer Woche läuft die Frist für den Auszug ab.

15.08.2025 UPDATE: 15.08.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 3 Sekunden
Michel Jorke vom Sonderpreis-Baumarkt will als ehemaliger Erfapark-Mieter den Bewohnern unter die Arme greifen.

Hardheim. (jam) Die Mieter im Erfapark haben noch einen Monat Zeit, bis ihre Frist für den Auszug verstreicht. Und die Tage des Gebäudes selbst scheinen ebenfalls gezählt. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach leer stehen und verfallen oder abgerissen, sobald sich ein Investor findet.

Denn die Eigentümergesellschaft, die Hardheim Würzburger Straße 8–12 GmbH & Co. KG und eine

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.