Hardheim. (rjs) Mehr als ein Jahr ist seit dem Abriss der Gebäude in der Würzburger Straße rund um den Erfapark vergangen. Am Montag könnte nun wieder Bewegung in das Millionenprojekt zur Revitalisierung der Ortsmitte kommen: In der Sitzung des Gemeinderats in der Aula des Walter-Hohmann-Schulzentrums berät das Gremium über den Bebauungsplan für den Bereich Würzburger Straße, der die Grundlage

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote