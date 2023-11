Hardheim. (adb/hs) Mit dem "Bürgerverein Erfeld", der am vergangenen Freitag im Hardheimer Ortsteil gegründet wurde, gibt es in der Erftalgemeinde einen neuen Verein. Als Sprecher des Organisationsteams, das in vorbereitenden Sitzungen die Voraussetzungen für die Gründung geschaffen hatte, eröffnete Johannes Becker die Versammlung im Bürgersaal und hieß neben Bürgermeister Stefan Grimm und

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote