Hardheim. (jam) Wer in Hardheim einen Stein wirft, hat gute Chancen, eine Verkaufsstelle für Backwaren zu treffen: Zwei Handwerksbäckereien, deren Brot seit Jahren Unesco-Kulturerbe ist, verwöhnen ihre Kunden auf gegenüberliegenden Seiten der Bundesstraße mit Leidenschaft und Tradition, die Filiale der Bäckerei Weber bietet eine große Auswahl in der Wertheimer Straße, zwei Tankstellen verkaufen Backwaren, und die Supermärkte halten als Großfilialisten eine preiswerte Alternative bereit, die deutschlandweit fast 30 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht.

Nun steigt die "Bäckerdichte" im Herzen Hardheims noch weiter an: Ein Bäcker soll im Erfapark einziehen. Das bestätigte Schoofs-Pressesprecherin Doreen Vasicek gegenüber der RNZ. "Die Verträge sind unterschrieben."

Ihr zufolge schließt sich der Bäcker räumlich an den neuen Rewe-Markt an, ist aber auch vom Gehweg unabhängig begehbar. Somit gibt es laut Schoofs im Rewe-Markt selbst keine zusätzliche Verkaufsstelle für Backwaren.

Doch auch so freut sich nicht jeder in Hardheim über den neuen Anbieter – sogar im Rathaus gibt es Bedenken. "Wir hätten an dieser Stelle wohl nicht noch zusätzlich eine Bäckerei benötigt", schätzt Bürgermeister Stefan Grimm die Lage ein. Er hätte sich eine elegantere Lösung gewünscht. "Meines Wissens nach gab es im Vorfeld Gespräche mit den ansässigen Bäckereien", so Grimm. Die Verwaltung selbst wollte sich nicht in die Verhandlungen einmischen: "Bei der Belegung der Ladenflächen im Erfapark sind wir außen vor", sagt der Bürgermeister und ergänzt: "Wir werden natürlich informiert, aber treffen keine Entscheidungen."

Weitere bestätigte Mieter im Erfapark sind neben der Bäckerei der Textileinzelhändler NKD, der Drogeriemarkt Rossmann und der bestehende Optiker Jürgen Barth. Verhandlungen laufen nach aktuellen Informationen von Schoofs noch zu einer Eisdiele, einer Apotheke, Gastronomie, einem Fitnessstudio und einem "Non-Food-Einzelhändler". Zudem steht noch eine Bürofläche für Interessenten zur Verfügung.

Dass sich die Gemeinde bei der Belegung nicht einschaltet, bedauert Bäckereiinhaber Christoph Gärtner. "Backwarenverkaufsstellen gibt es genug in Hardheim. Andere Regionen haben dagegen gar keinen Bäcker mehr", weiß er. Erst kürzlich habe er wieder eine Anfrage erhalten, seine Backwaren in diese "weißen Flecken" auszuliefern. Mit der Entscheidung von Schoofs Immobilien, einen weiteren Bäcker ausgerechnet in der Ortsmitte anzusiedeln, hadert Gärtner deshalb: "Wofür brauchen wir hier noch einen Bäcker? Das schädigt uns alle und nimmt wieder ein Stück vom Kuchen weg."

Der neuen Konkurrenz will Christoph Gärtner das entgegensetzen, was Handwerksbäckereien ausmacht: "Es wird immer genügend Menschen geben, die großen Wert auf Qualität, auf Frische und Regionalität legen", ist er überzeugt. Mit Bastian Gärtner steht außerdem bereits ein Nachfolger in den Startlöchern. "Ich will meinem Sohn etwas für die Zukunft bieten", sagt Christoph Gärtner gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung.

In der Bäckerei Thorwart wollte sich am Mittwoch noch niemand zur neuen Konkurrenz vor der Ladentür äußern.