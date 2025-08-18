Alt-Bürgermeister Ernst Hornberger feiert 90. Geburtstag
24 Jahre hat Ernst Hornberger die Geschicke Hardheims gelenkt und die Erftalgemeinde in wesentlichen Dingen weiterentwickelt.
Hardheim. (adb) 24 Jahre lang – von 1974 bis 1998 – stand Ernst Hornberger an der Spitze des Hardheimer Rathauses. Er war mehr als "nur" Bürgermeister: Während seiner drei Amtszeiten wurde die Erftalgemeinde in wesentlichen Dingen weiterentwickelt, die noch heute allenthalben spürbar sind. Am heutigen Montag feiert er seinen 90. Geburtstag – eine Zahl, der er gelassen begegnet: "Ich habe
