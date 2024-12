Rosenberg. (F) Der "kleine aber feine" Rosenberger Weihnachtsmarkt, der am Vorabend des ersten Advents auf dem weihnachtlich geschmückten und hell erleuchteten Rathausplatz stattfand, entwickelte sich auch in diesem Jahr zum Besuchermagneten. Viele Besucher waren gekommen, um die weihnachtliche Atmosphäre im Baulanddorf bei mehr als 20 unterschiedlichen Ständen zu genießen.

Das kalte Wetter trug sicherlich auch mit zum guten Gelingen des attraktiven Marktes bei, der unter der Federführung des Heimat- und Kulturvereins organisiert wurde und an dem sich erneut zahlreiche Vereine, Institutionen und auch Privatpersonen beteiligten. Der Duft der angebotenen Spezialitäten wie Bratwürste, Glühwein, gebrannte Mandeln und Waffeln zog über den Schulhof.

Den Auftakt, was seit vielen Jahren ein guter Brauch ist, bildete wie immer die Flötengruppe der Grundschule, die einen großen Querschnitt von adventlichen und weihnachtlichen Liedern spielte und für ihren Auftritt, den sie mit Bravour meisterte, mit viel Beifall belohnt wurde.

Traditionell begrüßte Bürgermeister Ralph Matousek die vielen Besucher. "Spätestens jetzt, seit die Weihnachtsbäume überall leuchten, merken alle, dass die Weihnachtszeit gekommen ist und die Vorfreude auf dieses Fest steigt", meinte er und lobte die Initiative des Vereins, wieder einen solchen Weihnachtsmarkt zu veranstalten, der alljährlich immer größer und attraktiver werde.

"Hier trifft man Freunde und Bekannte und kann gemeinsam einige Stunden in weihnachtlichem Flair genießen", würdigte der Rathauschef den Einsatz der vielen Helfer. Der Rosenberger Weihnachtsmarkt ist ein Marktplatz für Leckereien, Spezialitäten und auch Geschenkideen. Von seiner Seite sagte er allen, die zum Gelingen dieses attraktiven Marktes wieder beigetragen haben, ein herzliches Dankeschön.

Die zahlreichen Aussteller boten eine Vielzahl weihnachtlicher Floristik, Bastel – und Geschenkartikel, Kalender, Kerzen, Artikel aus Filz und Wolle und verschiedene Holzartikel aus heimischen Hölzern. In der Grundschule war eine Kaffeestube mit leckerem, selbstgebackenem Kuchen eingerichtet, zudem gab es für die Kinder dort auch ein großzügiges Bastelangebot.

Im Obergeschoss der Schule sorgte das Weihnachtskino für Abwechslung. Ein reichliches Angebot verschiedener kulinarischer Spezialitäten wartete auf die Besucher, wie Gyros und Würstchen bei der Feuerwehr, gebrannte Mandeln, heimischer Honig und feine Liköre vom Stand des Heimat- und Kulturvereins, Waffeln und Kinderpunsch bot die Tanzgarde der "Rouschebercher Milchsäuli" an, Grünkernsuppe gab es am Stand der Tennisjugend, Waffeln und Schupfnudeln bei der Jugendfeuerwehr und an der Weihnachtshütte des TSV gab es neben Getränken auch verschiedene wärmende Glühweinsorten.

Außerdem war die beliebte "Heiners Schenke" wieder mit von der Partie und bot heißen Met und Metbier an der Mittelalter-Krambude an. Die "Eubemer Früchtchen" hatten an diesem Nachmittag viele süße Leckereien mitgebracht. Ebenso bereicherte eine Hobbykunstausstellung der beiden ausstellenden Künstler Brigitte Bernhardt und Sabine Schiff im Foyer des Rathauses den vielseitigen Markt, wie auch die beiden Kirchengemeinden, welche als Ökumene in der evangelischen Kirche zum "Raum der Stille und Besinnlichkeit" eingeladen hatten.

Die einbrechende Dunkelheit tauchte den Rathausplatz durch den Lichterglanz in ein besonderes weihnachtliches Licht. Leuchtende Kinderaugen gab es beim Besuch des Nikolauses, der mit seinem Knecht Ruprecht nach Rosenberg gekommen war. Sein Besuch, der von den Kindern bereits sehnlichst erwartet wurde, stellte den Höhepunkt des Marktes dar.

Großes Gedränge herrschte bei der Ausgabe der Geschenke, denn bei beiden war der "Gabensack" prall gefüllt. Für jedes Kind gab es ein Päckchen mit Süßigkeiten, die von fleißigen Helferinnen gepackt wurden. Ihnen galt ein Dank vom Vorsitzenden des Vereins, Timo Schuster.

Den musikalischen Abschluss bildete der Auftritt des Posaunenchores Rosenberg-Adelsheim unter der Leitung von Dirigent Hyun Soo Park. Trotz frostigen Temperaturen verweilten die Besucher noch einige Stunden bei bester Stimmung.