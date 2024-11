Neckarmühlbach/Gundelsheim. (lra/RNZ) Erhebliche Schäden im Asphalt machen eine Erneuerung des Fahrbahnbelags auf der Landesstraße L588 zwischen Gundelsheim und Neckarmühlbach notwendig. Bereits am Dienstag, 12. November, wird die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung am Montag bekannt gab: "Aufgrund der beengten Verhältnisse erfolgt die Baumaßnahme unter Vollsperrung." Der Verkehr soll örtlich umgeleitet werden.

"Trotz aller Bemühungen werden Einschränkungen und Störungen durch den Baustellenverkehr und die Umleitung nicht zu verhindern sein. Die Verkehrsteilnehmer und Anwohner werden um Rücksichtnahme und Verständnis gebeten", schreibt das Landratsamt. Verläuft alles nach Plan, sind die Asphaltarbeiten nach vier Tagen aber auch schon wieder beendet.

Bis Freitag, 15. November, soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Insgesamt wird der Fahrbahnbelag auf einer Strecke von 100 Metern und einer Gesamtfläche von rund 600 Quadratmetern erneuert. Kosten: 30.000 Euro. Der vorhandene Fahrbahnaufbau wird als Tragschicht genutzt. Die Arbeiten erfolgen im Auftrag des Landkreises und auf Rechnung des Landes; die Bauleitung liegt beim Fachdienst Straßen in Buchen. Auftragnehmer ist die Firma HLT aus Neckargerach.