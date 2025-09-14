Von Peter Lahr

Gundelsheim. Der Begriff der Kunstwerkstatt steht nicht nur für einen Ort, er beschreibt auch eine künstlerische Herangehensweise, um im digital geprägten Alltag Raum für "handgemachte" Kreativität zu schaffen. Da lässt sich der Mensch vom reich vorhandenen Material inspirieren, nutzt den sicheren Raum und die vorhandene Zeit für sein Projekt.

Schon