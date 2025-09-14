Sonntag, 14. September 2025

Plus Gundelsheim

Kunstwerkstatt von Nina Kratz eröffnet Raum für Kreativität

Inspiration zum Selbermachen: Die Werkstatt lädt Kinder und Erwachsene zum Mitmachen ein und bietet jeden Monat Workshops und offene Werkstätten an.

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 27 Sekunden
Schnell gewachsen ist auch die Zahl der Workshop-Teilnehmer. Überwiegend sind es derzeit Kindergeburtstage, doch möchte Nina Kratz baldmehrwöchige Kurse in ihrer Gundelsheimer Kunstwerkstatt „WERKtag“ anbieten. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Gundelsheim. Der Begriff der Kunstwerkstatt steht nicht nur für einen Ort, er beschreibt auch eine künstlerische Herangehensweise, um im digital geprägten Alltag Raum für "handgemachte" Kreativität zu schaffen. Da lässt sich der Mensch vom reich vorhandenen Material inspirieren, nutzt den sicheren Raum und die vorhandene Zeit für sein Projekt.

