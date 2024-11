Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Rappelvoll war der Zuschauerraum bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Gundelsheim. Jedenfalls am Anfang. Gekommen war der Großteil der Besucher nämlich nicht wegen des Asbestes in der Kita Regenbogenland oder dem Mangel an Betreuungsplätzen für Klein- und Schulkinder. Als es um die Erhöhung der Wassergebühren, das Baugebiet "Ob dem