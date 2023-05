Osterburken. (F) Auf dem Sportgelände des SV Osterburken wurde erstmals ein Grundschulfußballturnier, organisiert von Lehrer Rolf Hofmann von der Schule am Limes, ausgetragen. 42 Mannschaften mit je zehn Spielern im Alter von 8 bis 11 Jahren aus dem gesamten Neckar-Odenwald-Kreis nahmen daran teil.

Im Verlauf des mehrstündigen Turniers wurde deutlich, dass auch die Mädchen richtig gut Fußball spielen können. Am Ende des spannenden Turnieres siegten bei den Jungs wie auch bei den Mädchen die beiden Mannschaften der Schule am Limes mit Trainer Alexander Dück und Trainerin Lena Horn. Weiterer Höhepunkt war der "Hoffexpress", das Fanmobil der TSG Hoffenheim, das in Osterburken Halt machte.

Pünktlich um 10 Uhr pfiff Turnierleiter Rolf Hofmann das erste Spiel an. Gespielt wurde auf drei Spielfeldern auf dem grünen Rasen des SV Osterburken nach den Spielregeln der E-Jugend. Bei einsetzendem leichtem Regen wurde das Turnier mit spannenden Spielen, die auf einem guten spielerischen Niveau sowohl bei den Jungs als auch den Mädchen ausgetragen wurden, am frühen Nachmittag beendet.

Neben dem Platz sorgte der „Hoffexpress“ der TSG Hoffenheim für Spaß und Unterhaltung bei den Jugendlichen. Fotos: Helmut Frodl

Mit von der Partie war an diesem Fußballspieltag der "Hoffexpress" der TSG Hoffenheim, mit dem man für die vielen Kinder in der Baulandhalle ein Begleitprogramm organisiert hatte. So gab es unter anderem eine Reaktionswand, eine Hüpfburg und weitere Geschicklichkeitsspiele. Außerdem war ein Sitzfußballfeld vor der Baulandhalle aufgebaut. Wie TSG-Teamleiter Marius Seiffer sagte, ist der "Express" mehr als 100 Mal im Jahr bei verschiedenen Veranstaltungen im Land unterwegs und kann von den Vereinen für ihre Veranstaltungen gebucht werden.

Die Siegerehrung des Jugendspieltages nahm dann Rolf Hofmann vor, der den Jungen und Mädchen für ihre Teilnahme und stets faire Spielweise dankte. Sein Dank galt auch seinem Team sowie den vielen Helfern, die während der Veranstaltung die Kinder mit Verpflegung versorgten, und auch der Firma Seitenbacher (Buchen), die für diese sportliche Veranstaltung Müsli und Müsliriegeln kostenlos zur Verfügung stellte. Hofmann bedankte sich ebenso bei der Stadt Osterburken und dem anwesenden Bürgermeister Jürgen Galm für die Zurverfügungstellung der Baulandhalle.

Bei den Jungen holte sich die Mannschaft der Schule am Limes aus Osterburken den begehrten Siegerpokal. Der Sieger wurde im Neun-Meter-Schießen ermittelt. Den zweiten Platz belegte die ...