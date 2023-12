Buchen. (pm) Vergangenen Dienstag fand das große Finale von "Got Talent España" in einem Madrider Fernsehstudio statt. Im Rahmen der Talentshow gaben zwölf Final-Acts ihr Bestes, in der Hoffnung vom weit überwiegend spanischen Publikum auf Platz eins gewählt zu werden, um dann dafür mit einer stattlichen Siegesprämie in Höhe von 25.000 Euro belohnt zu werden. Unter den Besten war auch die Buchener Tanzformation "Next Level".

Dass es die Buchener Tänzer aus dem "Projekt99" des TSV 1863 zum ersten Mal überhaupt bis ins Finale geschafft haben, verdanken sie der vierköpfigen Jury, die vor vier Wochen beim Halbfinale begeistert von der Performance von "Next Level" nach einem Musikstück von Johann Sebastian Bach (neuinterpretiert von Kevin Sauer) den "goldenen Buzzer" drückte. Aber: Die Jury bewertete die künstlerischen Darbietungen dieses Mal nur in Worten, entscheiden über die Platzierung darf im Finale nur das Publikum.

Nach dem Halbfinalsieg musste Choreograf Kevin Sauer innerhalb von drei Wochen eine neue Show mit neuer Musik entwickeln und mit den Tänzern intensiv einstudieren. Bisherige Talentshow-Auftritte beim "Supertalent" 2020 endeten bei der Audition und bei "Got Talent España 2021" im Halbfinale. Umso glücklicher war man nun, im Finale antreten zu dürfen.

Die drei Tage Studio-Aufenthalt waren für die Künstler wirklich kein Zuckerschlecken, sondern eher stressig: morgens ab 9 Uhr anwesend sein, und dann waren bis circa 18 Uhr Dreharbeiten für Interviews, Bühnenstellproben, Tanzproben, Generalprobe sowie Schmink- und Outfitprozeduren zu absolvieren.

Schließlich kam der Tag der Talentshow, der Dienstag letzter Woche: Für "Next Level" bedeutete dies eine Wartezeit von über sieben Stunden auf dem Studiogelände und in den Garderoben, zusammen mit konkurrierenden, sehr netten und interessanten Künstlern und Künstlerinnen.

Es gab einen tollen Austausch auch über den Wettbewerb hinaus. Gegen Abend dann große Spannung vor dem Auftritt im Backstagebereich: Wie wird das Publikum die neue Performance von "Next Level" honorieren, wie wird die Jury kommentieren?

Jury-Mitglied Florentino Fernández: "Zum Ausflippen, mega kolossal, perfekt! Ich habe eine großartige Nummer gesehen. Eine großartige Nummer für das Finale von Got Talent España!"

Sein Kollege Edurne: "Ihr habt viel Talent, viel Stärke, viel Energie. Und mir hat es gefallen, euch in dieser Staffel zu sehen und zu genießen." Paula Echevarría: "Ein weiteres Mal wart ihr makellos!". Nur Risto Mejide war diesmal anderer Meinung und fand andere Acts stärker.

Das überwiegend spanische Publikum favorisierte schlussendlich die spanische Tanzgruppe "Lil Kids", so dass die Siegesprämie in Höhe von 25.000 Euro in Spanien bleiben konnte.

Für die Tänzer von "Next Level", aber auch für Projektleiter Volker Schwender brachten die fünf Tage in Hotel und Studio wunderbare Erfahrungen mit hervorragenden Künstlern aus aller Welt, viel Erfahrungsaustausch in den Gemeinschaftsräumen des Hotels und in den Garderoben.

Das Team von "Got Talent" lobte mehrmals die unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Buchenern. Im Gegenzug anerkannten die Buchener Tänzer und Tänzerinnen die ebenso professionelle wie gute Zusammenarbeit mit dem Team von "Got Talent". Bedauert wurde lediglich, dass die im TV-Beitrag und auf Youtube zusammengekürzte Show von "Next Level" nicht so gut zur Geltung kam, wie sie tatsächlich war.

Info: Interessierte können "Next Level" auch auf Instagram folgen: @nextlevel.dancecrew