Mosbach. (RNZ/stm) Da steht Mosbach Außergewöhnliches ins Haus: "Gospelicious" ist der erste und bislang einzige Landesgospelchor der Bundesrepublik. Der Auswahlchor wurde im Jahr 1994 als zentrales Ensemble des Landesmusikrats Baden-Württemberg gegründet. Talentierte junge Sänger aus dem ganzen Land waren und sind seither bei Konzerten und Festivals im In- und Ausland zu erleben.

Rundfunk- und Fernsehaufnahmen sowie CD-Produktionen und Songbooks dokumentieren die Qualität des Chores, der im Jahr 2019 sein 25-jähriges Bestehen mit der Veröffentlichung der dritten Studio-CD "Let’s celebrate" und einer Konzerttournee durch Süddeutschland feierte. Am Samstag, 2. September, gastiert der Landesgospelchor in der Stiftskirche in Mosbach. Konzertbeginn ist hier um 19 Uhr.

Gospelicious steht dem eigenen Bekunden zufolge für "mitreißende Rhythmen und gefühlvolle Balladen, für originelle Eigenkompositionen und eigenständig interpretierte Klassiker". Mit viel Leidenschaft will man das ursprüngliche Gefühl der traditionellen Gospelmusik mit dem zeitgemäßen Sound aktueller Musikrichtungen verbinden, Glaube und Lebensfreude zusammenbringen.

Unter Leitung von Jörg Sommer treten stimmgewaltige Solosängerinnen und -sänger mit dem Chor in das typische Wechselspiel von "Call & Response". Chor und Solisten werden dabei durch eine vierköpfige Live-Band unterstützt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.