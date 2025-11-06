Donnerstag, 06. November 2025

zurück
Plus Götzingen

Zerstörung von Biberbauten ist eine Straftat

Biberberater informierte bei der Sitzung des Ortschaftsrats über den Schutzstatus. Es ist ein Fußgängerüberweg geplant.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 28 Sekunden
Biber hinterlassen viel Spuren – nicht nur angenagte Baumstämme. Foto: Getty

Götzingen. (jt) Bei der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats Götzingen konnte Ortsvorsteher Kai-Christopher Rösch im Bürgersaal des Rathauses nicht nur Ratsmitglieder und interessierte Bürger begrüßen, sondern auch den Biberberater des Neckar-Odenwald-Kreises, Joachim Bernhardt.

Der Ortschaftsrat befasste sich zunächst mit zwei Bauanträgen. Beim Neubau eines Einfamilienhauses im

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.