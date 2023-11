Hettingen. (rüb) Eigentlich sollte das Glasfaserzeitalter in Hettingen bereits im Oktober eingeläutet werden, kurz nachdem die Tiefbauarbeiten beendet wurden. Doch ein fehlendes Bauteil am Verteilerkasten und lange Lieferzeiten sorgten für eine Verzögerung. Doch nun wurde das Bauteil geliefert und am Montag eingebaut, wie BBV-Pressesprecher Olaf Urban-Rühmeier der RNZ auf Anfrage mitteilte. Somit sind die Weichen gestellt, damit in Kürze die ersten Kunden in Hettingen ans Licht gehen, also das schnelle Internet nutzen können.

"Damit ist Hettingen grundsätzlich ,am Licht‘", sagt Urban-Rühmeier, "deshalb möchten wir die Kunden bitten, ab Dienstag, 28. November, ihre Netzabschlussgeräte (die ONTs) an den Strom anzuschließen." Das betreffende Gerät – ein kleines, weißes Kästchen – wurde beim Verlegen des Hausanschlusses von der Baufirma im Keller installiert. Der Stromanschluss sei notwendig, damit der Glasfaserzugang aktiviert werden kann, erklärt der Pressesprecher.

Der ONT sei aktiv, wenn zwei grüne Lampen (die für den Stromanschluss und die mittlere) konstant leuchten. Der ONT melde dann den Anschluss an die Zentrale der BBV und sei damit geprüft und funktionsfähig. "Der ONT muss dann auch weiterhin am Strom bleiben", so die BBV, was aber keine hohen Kosten verursache: "Der Stromverbrauch des angeschlossenen ONTs liegt bei ca. sechs Watt, das entsprecht dem Verbrauch einer LED-Lampe", sagt Urban-Rühmeier.

Wenn der ONT aktiviert ist, sind beim Kunden die technischen Voraussetzungen geschaffen, dass er den Glasfaseranschluss nutzen kann. Wann er dies in der Praxis tun kann, hängt jeweils von der Vertragssituation des Kunden ab. Über das weitere Vorgehen sollen die Kunden innerhalb einer Woche nach Aktivierung des Netzabschlussgeräts per E-Mail informiert werden.

Dass die Überreste der Tiefbauarbeiten noch immer den Parkplatz am Waldlehrpfad und den Zugang zum dortigen Spielplatz blockieren, ist dem ein oder anderen Spaziergänger seit Wochen ein Dorn im Auge. Doch auch hier ist eine Lösung in Sicht: "Unser Generalunternehmer wartet noch auf die Ergebnisse einer Bodenanalyse des dort gelagerten Materials. Diese Beprobung ist vorgeschrieben, erst dann darf das Material auf eine qualifizierte Deponie gebracht werden. Wir gehen derzeit davon aus, dass dies bis KW 49 (4. bis 10. Dezember, Anm. d. Red.) erledigt werden kann", verdeutlicht der Pressesprecher im Gespräch mit der RNZ.