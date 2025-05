Von Brunhild Wössner

Binau. Mit einer überschaubaren Tagesordnung ging der Binauer Gemeinderat am Montagabend in seine jüngste Sitzung. Die Bürgerfragestunde eröffnete den Reigen. Wann die Bauarbeiten im Baugebiet Bodenfeld beendet sein werden, wollte ein Bürger wissen. "Am 30. September", so die Antwort von Bürgermeister Dominik Kircher.

Dominik Pfeffer von der