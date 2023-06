Dass die Nachfrage nach Betreuungsangeboten trotz steigender Kosten unverändert groß ist , hatte zuvor Helmut Hotzy verdeutlicht. Durch die Erweiterung des Kindergartens St. Martin um zwei Gruppen mit insgesamt 50 Plätzen sei jedoch eine gewisse Entspannung zu verzeichnen. Bei den unter Dreijährigen stünden zurzeit 81 Plätze für 76 Kinder zur Verfügung. Die vom Land empfohlene Quote von 34 Prozent sei in diesem Bereich mit rund 35,5 Prozent übererfüllt.

Um den angestrebten Kostendeckungsgrad in den kommenden Jahren nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren, warb Bürgermeister Markus Günther für eine einheitliche Vorgehensweise in den Gemeinden: "Die hohe Inflation betrifft nämlich auch uns als Stadt." Dem Argument, dass eine finanzielle Beteiligung der Stadt an den Steigerungen eine aktive Förderung von Familien bedeute, wollte sich der Bürgermeister dennoch nicht verschließen. Er schlug nach kurzer Diskussion die letztlich auch beschlossene reduzierte Erhöhung um fünf Prozent vor.

"Wir waren selbst überrascht über die kräftige Anhebung um 8,5 Prozent", sagte Hauptamtsleiter Helmut Hotzy. Als Grundlage für die Erhöhung von Elternbeiträgen nannte er die von den Kirchen und den Kommunalen Landesverbänden empfohlenen Richtsätze für Regelkindergärten und Krippen in Baden-Württemberg. Von diesen Empfehlungen sei die Stadt Walldürn bereits in den Kindergartenjahren 2020/21 und 2021/22 abgewichen und habe auf Erhöhungen von 1,9 beziehungsweise 2,9 Prozent verzichtet. Im laufenden Kindergartenjahr seien die Beiträge um 3,9 Prozent gegenüber dem Kindergartenjahr 2019/20 gestiegen.

Walldürn. Die Kinderbetreuung in Walldürn wird mit dem Beginn des Kindergartenjahres 2023/24 teurer. Ab September steigen die Elternbeiträge um fünf Prozent . Das haben die Mitglieder des Gemeinderats am Montag in der Sitzung im "Haus der offenen Tür" einstimmig beschlossen. Ursprünglich vorgesehen war sogar eine Erhöhung von 8,5 Prozent, um sich beim Kostendeckungsgrad über die Beteiligung der Eltern wieder dem Ziel von 20 Prozent anzunähern. Letztlich teilte jedoch das gesamte Gremium die Bedenken der SPD-Fraktion, die im Sinne der Familienförderung dafür plädiert hatte, einen Teil der Erhöhung mit Haushaltsmitteln zu decken und so die Belastungen für Familien abzufedern.

Von Ralf Scherer

Bei den über Dreijährigen zeichnet sich zumindest theoretisch ein kleiner Engpass für das Kindergartenjahr 2023/24 ab. 473 anspruchsberechtigten Kindern stehen 469 Betreuungsplätze im gesamten Stadtgebiet gegenüber. Tatsächlich angemeldet sind bisher aber nur 441 Kinder. "Angebot und Nachfrage sind ausgewogen", sagte Helmut Hotzy. "Alle Einrichtungen sind gut belegt. Es gibt keine größeren Leerstände."

Die Möglichkeiten für bauliche Erweiterungen in den Kindergärten bezeichnete der Hauptamtsleiter als weitgehend ausgereizt. Lediglich beim evangelischen Kindergarten sei noch Potenzial vorhanden. Die Zahl der dort bereitgestellten Plätze sei jedoch abhängig von der Zahl der evangelischen Christen in Walldürn. Deshalb befinde sich die Stadt Walldürn in Verhandlungen mit der evangelischen Kirche, um das Gebäude kaufen und anschließend erweitern zu können. Betrieben werde der Kindergarten dann aber weiterhin von der evangelischen Kirche.

Diese Lösung habe den zusätzlichen Vorteil, dass im Falle einer Erweiterung in städtisches Eigentum investiert werden könne. Helmut Hotzy äußerte sich zuversichtlich, dass ein Anbau für zwei Gruppen auf dem angrenzenden Grundstück zwischen der Kirchlichen Sozialstation und dem Kindergarten gelingen könne.

"Aber das greift nicht morgen. Da gehen zwei bis drei Jahre ins Land", so der Hauptamtsleiter. Wichtig sei es jedoch, eine Perspektive zu schaffen.

Laut Statistik habe die steigende Nachfrage zwar aktuell ihren Höhepunkt erreicht. Die Erschließung von Baugebieten wie im "Lindig" habe die Zahlen jedoch "schnell in die Höhe bewegt". Die bauliche Entwicklung müsse deshalb im Auge behalten werden.

"Wir müssen vorbereitet sein", konstatierte auch Bürgermeister Markus Günther. Wie dies im konkreten Fall im Kindergarten St. Valentin in Altheim umgesetzt werden soll, wollte schließlich noch Bernd Müller (CDU) wissen. Dort werde zu Beginn des Kindergartenjahres 2023/24 eine Kleingruppe mit zwölf Plätzen eingerichtet, erklärte Helmut Hotzy. Dabei handele es sich um eine Zwischenlösung für zwei Jahre.

Während dieses Zeitraums solle eine Machbarkeitsstudie Hinweise darauf liefern, ob im Zuge einer Sanierung eine gemeinsame Lösung für den Kindergarten und das angrenzende Schulgebäude möglich ist.