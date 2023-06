Schönbrunn. (MD) Der Hang im vorderen Teil der Schulstraße in Haag droht immer mehr abzurutschen. Die Gemeinde ließ deshalb bereits vor Monaten einen Schutzzaun an der betroffenen Stelle aufstellen. Doch das ist nur ein Provisorium: Vergangenen Freitag vergab der Gemeinderat im Bürgersaal den Auftrag zur Errichtung einer Stützmauer an die örtliche Baufirma Hermann Wesch, die dafür rund 113.000

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ und unserem exklusiven Trauerportal Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen