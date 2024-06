Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. "Wenn das Gebiet so einfach zu erschließen wäre, dann wäre es schon längst bebaut", fasste Bürgermeister Christian Stuber in der Gemeinderatssitzung am Montagabend zusammen, wie schwer es war und ist, im Gebiet "Obere Aue" am Ortseingang von Neckarzimmern (von Mosbach kommend) eine Nutzung zu realisieren. "Aber jetzt kommt genau das, was