Von Stephanie Kern

Mosbach. Es ist eine Aufgabe, die alle angeht: Artenschwund ist als Folge oder Miterscheinung des Klimawandels in aller Munde. Als Kommune ist man da in Baden-Württemberg auch in der Pflicht, und so stand in der letzten Ratssitzung des amtierenden Mosbacher Gemeinderats auch die Vorstellung der Biotopverbundplanung auf der Tagesordnung.

Als hätte