Jetzt ist wieder Sparen angesagt

Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Die anstehenden Haushaltsberatungen in Gundelsheim werden "problematischer als letztes Jahr", prognostizierte Andreas Ockert in der jüngsten Gemeinderatssitzung. 2022 hatte die Stadt noch einen Rekord bei der Gewerbesteuer verzeichnet. Doch damit sei es nun wieder vorbei, machte der Kämmerer in seinem Bericht zur aktuellen