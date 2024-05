Von Rüdiger Busch

Buchen. Vor gut einem Monat hingen hier noch die Würste an der Wand, und die große Metzgertheke dominierte den Raum: Jetzt präsentiert sich die "Alte Fleischerei" als wunderschön gestalteter Gastraum mit einladender Atmosphäre. Keine Frage: Die Handwerker haben in nur drei Wochen Umbauzeit Großartiges vollbracht. Die Metzgerei Vogt ist nun Geschichte, und das Gasthaus "Zur Sonne" präsentiert sich deutlich vergrößert und in neuem Ambiente. Am Samstag öffnet die Traditionsgaststätte in der Buchener Marktstraße wieder ihre Pforten.

"Es ist unglaublich, was die Handwerker geleistet haben", unterstreicht Wirtin Alex Vogt, und ihr Ehemann Ralf ergänzt: "Sonntags hatten wir noch eine Kommunion, und gleich am Montagfrüh hat die Firma Henn die Wand der Metzgerei rausgestemmt." Das war am 15. April. Nicht einmal drei Wochen später zeigt sich, was in solch kurzer Zeit möglich ist, wenn ein Rädchen ins andere greift und alle an einem Strang ziehen. Großen Anteil am Gelingen hat dabei "Bauleiter" Torsten Häfner von der Schreinerei Häfner, der sich als Freund der Familie um die Koordination auf der Baustelle kümmerte.

„Alte Fleischerei“: So heißt der neue Gastraum im Gasthaus „Zur Sonne“. Foto: Rüdiger Busch

Der neue Gastraum trägt den passenden Namen "Alte Fleischerei", und er besticht durch seine freundliche Atmosphäre, eine angenehme Farbgestaltung und eine gemütliche Möblierung. Auch der bestehende Gastraum wurde modernisiert, wobei großer Wert darauf gelegt wurde, dass beide Bereiche der Gaststätte gut zusammenpassen und miteinander harmonieren.

Durch den neuen Raum ist die Zahl der Sitzplätze auf rund 65 gestiegen. Der zusätzliche Platz sorgt aber auch dafür, dass alles luftiger und großzügiger wirkt. Nun sind die Wirtsleute auch in der Lage, größere Familienfeiern auszurichten oder eine kleinere Feier und andere Gäste separat zu setzen. Neu sind auch die Logos: Sowohl die "Sonne" als auch die "Alte Fleischerei" haben ein eigenes Wiedererkennungszeichen, gestaltet von Grafiker Theo Ronellenfitsch.

Wer sich vom gelungenen Umbau überzeugen möchte, hat an diesem Wochenende Gelegenheit: Für die Gäste geöffnet ist die neue "Sonne" am morgigen Samstag ab 18 Uhr. Zum "Goldenen Mai" öffnen sich die Türen des Gasthauses auch am Sonntag, 5. Mai. Und auch am Muttertag, 12. Mai, ist sonntags geöffnet.

Übrigens: Nicht alles hat sich verändert – die gutbürgerliche Küche, für die Ralf und Alex Vogt in Buchen und darüber hinaus geschätzt sind, wird auch im neuen Ambiente das Markenzeichen der "Sonne" sein.