Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. "Pein mit Stein oder am Bein" könne man als Klammer für den diesjährigen Patienten-Informationstag nehmen, hatte Organisator Dr. Bernhard Nitsche in seiner Einführungsansprache gekalauert. Das Publikum wusste die Leichtigkeit der Sprache ebenso zu schätzen wie den Informationswert der Inhalte.

Harmlos oder gefährlich?

Dr. Jan Voegele, Chefarzt der Urologie. Foto: emb

Der Schmerz kommt ohne Vorwarnung, in unvorstellbarer Intensität ist er plötzlich da, so heftig, dass die Betroffenen oft glauben, sie würden das nicht überleben. Mediziner nennen das Vernichtungsschmerz, wie bei anderen Koliken tritt er auch häufig im Zusammenhang mit einer Nierenkolik auf: "Meist einseitig mit Ausstrahlung in den rechten Unterbauch, manchmal bis ins äußere Genitale", sagt Dr. Jan Voegele, Chefarzt der Eberbacher GRN-Urologie und Leiter des Urologischen Steinzentrums Rhein-Neckar-Odenwald, das zeitgleich mit der neuen Urologie im April vor einem Jahr in Betrieb genommen wurde; mit seinem Leistungsangebot ist es einzigartig im weiteren Umkreis.

Auf die Schmerzbelastung reagiert der Körper häufig mit Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, manchmal aber auch mit Verstopfung. Für die Ärzte ist es oft schwierig, die Symptome richtig zuzuordnen, ein akutes Geschehen im Bauchraum kann sich sehr ähnlich darstellen.

Patienten mit einer Harnstein-Symptomatik sind unruhig, ständig in Bewegung und lassen sich kaum beruhigen, im Urin zeigt sich manchmal Blut. Am einfachsten und schnellsten erfolgt eine Diagnose mit Hilfe von Ultraschall, eine genauere Einschätzung bietet die Stein-Computertomographie. Sie liefert schnellere Ergebnisse als eine Untersuchung mit Hilfe von Kontrastmitteln, arbeitet mit niedriger Energie und Strahlenbelastung. Die Leitlinien-Kommission empfiehlt den Einsatz dort, wo das Gerät vorhanden ist – wie in Eberbach.

"Nicht die Steine machen den Schmerz", sagt Dr. Voegele, "sondern der durch sie verursachte Druckanstieg in den Hohlsystemen der ableitenden Harnorgane vom Nierenbecken bis zur Harnröhre". Zunächst geht es also darum, den Harnstau als Schmerz-Auslöser zu beseitigen. Die eigentliche Therapie besteht darin, die Steine möglichst vollständig zu entfernen.

Größere Steine müssen dafür erst zerkleinert werden. Die unterschiedlichen Verfahren zeigt und erklärt der Chef-Urologe detailliert. Genauso wichtig ist aber die anschließende genaue Untersuchung der Harnsteine, nur so lässt sich erkennen, ob sie möglicherweise als Folge einer unerkannten anderweitigen Erkrankung entstanden sind.

Knie oder Hüfte?

Dr. Martin Stark, Chef der Orthopädie. Foto: emb

Manchmal kommen Patienten mit Knieschmerzen in die orthopädische Sprechstunde, aber weder Untersuchungen noch Röntgenaufnahmen zeigen einen krankhaften Befund. Die Ursache kann sozusagen eine Etage höher zu finden sein. "Schmerzen einer Hüftarthrose können bis ins Knie ausstrahlen", sagt Dr. Martin Stark, Chef der Orthopädie und Unfallchirurgie.

Werden in Deutschland unnötig viele künstliche Hüftgelenke eingesetzt? Die Kritik ist alt, aber sie flammt immer wieder auf. Untersuchungen zeigen allerdings, dass gerade ältere Menschen ein erhöhtes Sterberisiko haben, wenn sie nicht mehr richtig laufen können.

Grund für zunehmende Bewegungseinschränkungen ist häufig eine Arthrose des Hüftgelenks und die damit verbundenen Schmerzen. Wie entscheidend Bewegung für körperliche und geistige Gesundheit ist, steht längst außer Frage. Die Risiken durch Dauergebrauch von Schmerzmitteln sind weit weniger bekannt. Wenn Krankengymnastik keine entscheidende Linderung mehr bringt, sinkt die Lebensqualität drastisch.

"Entscheidend, sich für ein künstliches Hüftgelenk zu entscheiden ist der Leidensdruck der Patienten" sagt Dr. Stark. Mindestvoraussetzung ist, dass die Röntgenaufnahmen eindeutige Veränderungen zeigen, die Beschwerden mindestens seit drei Monaten bestehen und Schmerzmittel nicht mehr helfen…

Wesentlich für den Erfolg sind Erfahrung und Fachkenntnis der Operateure wie auch die Organisation vom Erst-Gespräch bis zur Nachsorge. Zertifizierte Endo-Prothetikzentren bieten hier größtmögliche Sicherheit. Dr. Stark und seine Abteilung unterziehen sich seit 2015 jährlich erfolgreich dieser strengen und umfassenden Qualitätsprüfung.

Bein oder Herz?

Professor Dr. Georgios Korosoglou. Foto: emb

Das körpereigene Pflaster ist wie fast alle Entwicklungen der Evolution Teil eines ausgeklügelten Systems. Bei Verletzungen heften sich Blutplättchen an die Gefäßwände und dichten es ab. Der Nutzen kann aber zum Hochrisiko werden, wenn – zum Beispiel im Herzen – ein Gefäß verstopft wird. Das kann passieren, wenn sich Cholesterinablagerungen verhärten, durch den Blutstrom abgerissen werden und das Gefäß einreißt. Und eben in der Folge der Reparaturmaßnahmen verstopft. Dann droht ein Infarkt. "Es muss schnell gehen", sagt Professor Dr. Georgios Korosoglou, Chefarzt der Kardiologie, Angiologie und Pneumologie in der GRN-Klinik Weinheim und seit Oktober auch in Eberbach.

Ein Herz-Risiko kann sich aber auch zeigen, wenn die Gefäße der Extremitäten verkalkt sind, überwiegend sind die Beine betroffen. Die Schaufenster-Krankheit hat ihren Namen daher, dass Betroffene schon nach kurzer Gehstrecke wegen starker Schmerzen im Bein eine Pause einlegen müssen. "Dieser dumpfe Wadenschmerz nach vielleicht hundert Metern ist ein klassisches Symptom der peripheren Verschlusskrankheit.

Das Vorgehen ist ähnlich wie bei einer Herzproblematik: Kontrastmittel, Ultraschall, Gefäßaufdehnung mit Hilfe eines Ballonkatheters, allerdings mit der Besonderheit, dass Beine in aller Regel mit Bewegung verbunden sind. Stents – wie am Herzen – könnten in der Kniegelenksarterie oder der Leiste brechen oder sich zusetzen und damit als therapeutische Stütze entfallen. Glücklicherweise steht aber neuerdings ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem sich die Kalkablagerungen wegfräsen lassen.

Eine Alternative dazu ist eine Kombination aus Ultraschall und Laser, ein Thrombus kann per Saugkatheter aufgelöst oder entfernt werden. Damit sind auch in der Gefäßmedizin minimal-invasive Eingriffe eine mögliche Alternative zu den klassischen Operationsverfahren.