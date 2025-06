Mosbach. (stm) Bereits zum vierten Mal verwandelt sich die Mosbacher Altstadt am kommenden Samstag, 7. Juni, in ein großes Spieleparadies für alle Generationen: "Mosbach spielt" lädt alle Spielfreudigen zum gemeinsamen Entdecken, Ausprobieren und Erleben ein. Von 10 bis 17 Uhr wird der untere Bereich der Fußgängerzone zu einer großen Spiellandschaft umgewandelt.

Es lockt eine Vielzahl an Mitmachaktionen, klassischen Brettspielen, XXL-Spielen, Kreativstationen und sportlichen Herausforderungen. Ob jung oder alt, ob man alleine spielt oder mit der ganzen Familie – beim großen Mosbacher Spielefest ist für alle etwas dabei.

Die Besucherinnen und Besucher können sich unter anderem in verschiedenen Outdoorspielen ausprobieren, auf großen Spielteppichen vertiefen, nebenbei die Arbeit der Jugendfeuerwehr kennenlernen oder einfach nur den magischen Geschichten einer Meerjungfrau zuhören.

Wer es etwas sportlicher mag, übt sich im Judo, saust auf einem Bobbycar über kleine Rampen oder springt auf einem Riesentrampolin, gesponsert von der Sparkasse Neckartal-Odenwald, hoch in die Luft. Die Auffahrt zum Kipphan-Parkplatz an der Hauptstraße wird mittels Farbspraydosen, die von der Firma European Aerosols in Haßmersheim zur Verfügung gestellt werden, mit neuen Kunstwerken versehen.

Angebote für alle Generationen

Auf dem Marktplatz gibt es Kinderschminken oder Zuckerwatte sowie zahlreiche Möglichkeiten zur Verköstigung.

Im Anschluss an den Wochenmarkt können die Kleinen ab 14 Uhr mit Kinderfahrzeugen über den Platz flitzen. Brett- und Hüpfspiele, Europapuzzle, Glücksrad, ein Reaktionsfähigkeitstest sowie ein Teddybären-Workshop sind auf dem Kirchplatz zu finden, wo auch die beliebten Riesenbauklötze darauf warten, zu fantasievollen Bauwerken aufgetürmt zu werden. Gleich nebenan kann man einen Bewegungsparcours durchlaufen, Seifenblasen kreieren oder Samenbomben für den Garten basteln.

Kreativ geht es auch im Hospitalhof zu, wo Stofftaschen bedruckt werden oder Neugierige sich im Papierdruck ausprobieren können. Im Gartenweg stehen die XXL-Spiele und die Straßenmalerei auf dem Programm. Nach dem Absolvieren eines Geschicklichkeitsparcours und verschiedener Ballübungen sollte dann einem Treffer beim Torwandschießen nichts mehr im Wege stehen.

Auch viele Mosbacher Fachgeschäfte sind aktiv am Spieletag beteiligt. Neben eigenen Spielaktionen können hier direkt vor den Geschäften verschiedene Brettspiele, gesponsert von Ravensburger, ausprobiert werden.

Info: Ein Flyer mit allen Akteuren und Teilnehmenden liegt in den Mosbacher Fachgeschäften und in der Tourist Information am Marktplatz aus.