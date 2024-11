Von Heiko Schattauer

Mosbach. Aristoteles, Tucholsky, Dostojewski – allerlei berühmte Menschen haben sich dem Ehrenamt schon angenähert, es skizziert und definiert. Was es ausmacht, was es leistet und warum es eigentlich gar nicht genug honoriert werden kann, wurde am Mittwochabend im Steiner-Saal der Volksbank in Mosbach, aber auch ohne Universalgelehrte und