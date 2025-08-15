Freitag, 15. August 2025

zurück
Plus Freizeitpark Tripsdrill

Herzloser Diebstahl bringt Störche in Gefahr

Das Verkehrsschild am Freizeitpark Tripsdrill wurde von Unbekannten entwendet. Die Parkverwaltung belohnt Hinweise mit einem Jahres-Pass.

15.08.2025 UPDATE: 15.08.2025 16:00 Uhr 54 Sekunden
Die in Tripsdrill lebenden Störche (l.) sollen durch das nun entwendete Verkehrsschild geschützt werden. Fotos: Rüdiger Busch (l.) / Erlebnispark Tripsdrill (r.)

Cleebronn. (rüb/pm) Sie gehören zu Tripsdrill wie die Achterbahn zum Freizeitpark: die auf dem Gelände lebenden Weißstörche. Doch nicht jeder hat ein Herz für die Tiere: Bereits zum fünften Mal binnen 11 Jahren wurde in Tripsdrill das eigens angefertigte Verkehrsschild gestohlen, das an der Kreisstraße K2069 zur Rücksicht auf die frei lebende Weißstörche appelliert. "Wie kann man so herzlos

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Rüdiger Busch
Ressortleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.