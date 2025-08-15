Herzloser Diebstahl bringt Störche in Gefahr
Das Verkehrsschild am Freizeitpark Tripsdrill wurde von Unbekannten entwendet. Die Parkverwaltung belohnt Hinweise mit einem Jahres-Pass.
Cleebronn. (rüb/pm) Sie gehören zu Tripsdrill wie die Achterbahn zum Freizeitpark: die auf dem Gelände lebenden Weißstörche. Doch nicht jeder hat ein Herz für die Tiere: Bereits zum fünften Mal binnen 11 Jahren wurde in Tripsdrill das eigens angefertigte Verkehrsschild gestohlen, das an der Kreisstraße K2069 zur Rücksicht auf die frei lebende Weißstörche appelliert. "Wie kann man so herzlos
