Mosbach. (RNZ/stwm) Die Ambitionierten wollten schon zum Tag der Arbeit die Saisoneröffnung im "faMos" feiern, doch daraus wurde nichts. Zu unsicher waren den Verantwortlichen der Stadtwerke Mosbachs als Betreiber des Spaß- und Freizeitbades die Wetterprognosen für die Tage nach dem 1. Mai. Nun hat man entschieden, die größte Freizeiteinrichtung im Landkreis am kommenden Freitag, 10. Mai, für die Sommersaison zu öffnen – aufgrund weitgehend guter Wetterprognosen für die Zeit ab Mitte Mai.

Aus Umwelt- und Kostengründen haben die faMos-Macher in diesem Jahr erstmals die Öffnungs- und Schließungszeiten des Bades flexibel gestaltet (wir berichteten). "Wir sehen keinen Sinn darin, ein Freibad energie- und personalintensiv vorzuhalten, wenn täglich nur einige Dutzend Gäste zu erwarten sind", begründet Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Jaksz. Abgesehen vom Tag der Arbeit, dem 1. Mai, seien die Vorhersagen bis zum nun feststehenden Öffnungstag bescheiden. "Regenwahrscheinlichkeiten bis 80 Prozent und gefühlte Temperaturen um die 14 Grad, da ist es wirtschaftlich nicht angebracht, täglich entsprechende Kosten auszulösen", so die faMos-Leitung.

Nun öffnet das Bad also am kommenden Freitag und wird dann auch "mindestens bis zum Ende der Sommerferien im September" zur Verfügung stehen. "Je nachdem, wie sich der Spätsommer entwickelt, kann das auch länger dauern", so Jürgen Jaksz weiter. Die Mindestöffnung umfasse somit stattliche 121 Tage. Damit habe man länger als die meisten Bäder in Deutschland geöffnet, fügt der Stadtwerke-Geschäftsführer noch an. Rechne man den Eintrittspreis einer im Vorverkauf rabattierten Erwachsenen-Saisonkarte auf die Öffnungsdauer, so ergebe sich ein durchschnittlicher Eintrittspreis von rund 50 Cent pro Badbesuch. "Damit bieten wir ein für alle gut erschwingliches Sommervergnügen", heißt es vonseiten der Stadtwerke Mosbach.