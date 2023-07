Walldürn. (Sti.) 52 Schüler der drei Abschlussklassen des Wirtschaftsgymnasiums an der Frankenlandschule Walldürn haben in diesem Jahr das Abitur bestanden. 20 Schüler der Klasse WG 13I im Profil "Internationale Wirtschaft" erhielten zusätzlich zum Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife ein Zertifikat über das Bestehen des "Internationalen Abiturs an einem Wirtschaftsgymnasium in Baden-Württemberg".

Die mündliche Abschlussprüfung, die den ganzen Mittwoch in Anspruch nahm, wurde von den der Prüfungskommission angehörenden Fachausschussleitern sowie von den jeweiligen Fachlehrern und Protokollanten abgenommen. Im Anschluss sprachen der Prüfungsvorsitzende Ralf Trabold (Ludwig-Erhard-Schule Mosbach), Torsten Mestmacher als Leiter der Frankenlandschule und Heike Diener als Fachleiterin "Wirtschaftsgymnasium" den erfolgreichen Abiturienten die Glückwünsche zur bestanden Prüfung aus.

52 Schüler des Wirtschaftsgymnasiums an der Frankenlandschule Walldürn freuen sich in diesem Jahr über den erfolgreichen Abschluss der Abiturprüfungen. Jahrgangsbester ist Timo Mechler mit einem Notendurchschnitt von 1,1. Foto: Bernd Stieglmeier

Den Tag des Abiturs bezeichneten sie als einen markanten Abschnitt im Leben eines jeden jungen Menschen, wobei sie gleichzeitig die Abiturienten aufforderten, diesen schulischen Erfolg sinnvoll und zielstrebig zu nutzen für künftige wichtige und richtige berufliche Entscheidungen. Auf keinen Fall solle man sich nun auf den mit dem Abitur erworbenen schulischen Lorbeeren ausruhen. Dieser erfolgreiche schulische Abschluss solle vielmehr als eine Verpflichtung zu weiterem beruflichem, gesellschaftlichem und staatsbürgerlichem Engagement angesehen und verstanden werden.

Schließlich hoben sie hervor, dass mit der diesjährigen Klassenstufe 13 in den drei zurückliegenden Schuljahren gute schulische und erzieherische Arbeit geleistet worden sei. Ein besonderer Dank galt deshalb allen Lehrern und Tutoren für die vorbildliche und beispielhafte Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages an der Schule.

Nach diesen kurzen Ansprachen gab Oberstudiendirektor Ralf Tabold noch bekannt, dass Timo Mechler aus der Klasse WG 13/2 mit dem Gesamtnotendurchschnitt von 1,1 das beste Ergebnis des Abiturjahrganges 2023 erzielt hat.

Das Abitur an der Frankenlandschule haben folgende Schüler bestanden:

