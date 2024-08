Bereits der erste Festivaltag des „Folk am Neckar-Festivals“ lockte am Freitagabend knapp 700 Gäste in den Burggraben und vor das Tempelhaus. Bereits zum 10. Mal versammelten sich Folkfans am Neckarufer. Sie lauschten unter anderem den Klängen von Johnny & the Yoohaos Foto: Peter Lahr