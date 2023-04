Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Zur ersten Sitzung des Jahres trafen sich die Mitglieder des Kreistagsausschusses für Verwaltung und Finanzen des Neckar-Odenwald-Kreises dieser Tage im Dallauer Rathaus. Zentrales Thema war dabei die weitere Finanzierung des Katastrophenschutzes, da Kreisrat Roland Burger zuvor in einem Antrag darauf hingewiesen hatte, dass die vom Land gewährten Beträge für die Unterhaltung der Katastrophenschutzfahrzeuge die Kosten der Blaulichtorganisationen nicht deckten.

Dies unterstrich auch Landrat Achim Brötel eingangs: "Die ehrenamtlich tätigen Einsatzkräfte, die ja schon ihre Freizeit für den Dienst im Bevölkerungsschutz opfern, müssen am Ende des Tages dann womöglich auch noch Würstchen verkaufen, nur um die Unterhaltungskosten für ihre Fahrzeuge, die in Wirklichkeit unser aller Fahrzeuge sind, zu erwirtschaften. Genau das kann und darf aber nicht sein." Insofern könne er die Forderung von Burger, der zugleich auch Präsident des DRK-Kreisverbands Buchen ist, nach einer kommunalen Mitfinanzierung in der Sache durchaus nachvollziehen.

Das Ganze habe aus Kreissicht aber auch noch eine Kehrseite, so Brötel weiter. Der Katastrophenschutz sei nämlich eine staatliche Kernaufgabe, für die das Land in der Verantwortung steht. Würden einzelne Kreise in einer solchen Situation die Finanzierungslücke durch kommunale Zuschüsse schließen, wäre das also systemwidrig.

"Wenn wir anfangen, freiwillig staatliche Aufgaben zu bezahlen, kann sich das Land ja erst recht gemütlich zurücklehnen. Das wäre deshalb in unseren Augen das völlig falsche Signal", betonte Brötel. Vielmehr müsse man im Rahmen der Überarbeitung des Landeskatastrophenschutzgesetzes vehement auf eine auskömmliche Finanzierung drängen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis beteiligen sich neben den (kommunalen) Feuerwehren und dem THW die beiden DRK-Kreisverbände Mosbach und Buchen sowie der DLRG-Bezirk Frankenland am Katastrophenschutz. Fahrzeuge und Ausstattungen werden den privaten Trägern dabei insbesondere durch das Land zur Verfügung gestellt.

Für die Unterhaltung der Ausrüstung werden jährliche Zuschüsse in Form von Pauschalen gewährt. So sind den privaten Trägern der Katastrophenhilfe 2021 für 19 vom Land zugewiesene Fahrzeuge (inklusive Anhänger), ein Boot und eine Schnelleinsatzküche Pauschalen in einer Höhe ...