Plus Finanzausschuss tagte in Walldürn

Schulhaushalt ohne Diskussion zur Kenntnis gekommen

DIe benötigten Haushaltsmittel für die Schulen liegen voraussichtlich bei 234.000 Euro.

17.10.2025 UPDATE: 17.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 29 Sekunden
Das Rathaus Walldürn. Foto: Janek Meyer

Walldürn. (Sti.) Zügig abgewickelt wurde am Montagabend im Haus der offenen Tür die Sitzung des Finanzausschusses des Walldürner Gemeinderates, zu dem das Stadtoberhaupt neben den Mitgliedern des Finanzausschusses auch den Geschäftsführenden Schulleiter der Walldürner Schulen und Rektor der Auerberg-Werkrealschule Walldürn, Wolfgang Kögel, sowie alle weiteren Schulleiter begrüßte.

