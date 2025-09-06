Samstag, 06. September 2025

zurück
Plus Festbier, Sicherheit ...

Buchen freut sich auf den 196. Schützenmarkt

Das Gebräu wurde im "Löwen" vorgestellt. Bürgermeister Roland Burger erläuterte das Sicherheitskonzept.

06.09.2025 UPDATE: 06.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 11 Sekunden
Das Festbier wurde angezapft und überzeugte sowohl die Schützen als auch die Gäste. Foto: Adrian Brosch

Buchen. (adb) Zum Schützenmarkt gehört ein gutes Bier in geselliger Runde – selbstredend auch zur 196. Auflage, die am Samstag beginnt.

Und selbstredend fließt dort wieder ein besonderes Gebräu: Das in der Distelhäuser Brauerei kreierte Festbier besticht durch seinen malzigen Geschmack, seine goldgelbe Farbe und seinen süßlichen Duft – ideal zum Anstoßen.

Vorgestellt und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.