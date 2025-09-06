Buchen freut sich auf den 196. Schützenmarkt
Das Gebräu wurde im "Löwen" vorgestellt. Bürgermeister Roland Burger erläuterte das Sicherheitskonzept.
Buchen. (adb) Zum Schützenmarkt gehört ein gutes Bier in geselliger Runde – selbstredend auch zur 196. Auflage, die am Samstag beginnt.
Und selbstredend fließt dort wieder ein besonderes Gebräu: Das in der Distelhäuser Brauerei kreierte Festbier besticht durch seinen malzigen Geschmack, seine goldgelbe Farbe und seinen süßlichen Duft – ideal zum Anstoßen.
Vorgestellt und
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+