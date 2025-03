Höpfingen. (pm) Die Höpfinger Narren sind bereit für den Rosenmontagsumzug der Jubiläumskampagne 2025. Am Montag, 3. März, zieht der Rosenmontagsumzug ab 15.11 Uhr durch die Höpfinger Straßen und erfreut die närrischen Zuschauer in der Quetschemetropole. Der Umzugsweg führt vom Aufstellungsbereich in der Richard-Kaiser-Straße und der Waldstetter Straße entlang der Festhalle bis zur Hauptstraße.

Am Abzweig am Plan geht es rechts ab zum Alten Rathaus und am Narrenbrunnen vorbei, weiter über die Kirchenstraße in die Hardheimer Straße und bergauf in der Gartenstraße bis zur Gneisenaustraße. An der Kirche vorbei geht es zurück auf die Hauptstraße und schließlich rechts in die Ursbrunnenstraße in Richtung Friedensstraße, wo sich die Zugstrecke berührt. Vor der Umzugs-Jubiläums-Party löst sich der Umzug ab dem Festplatz auf.

Um einen sicheren Rosenmontagsumzug zu gewährleisten, sollen Anwohner am Rosenmontag ab spätestens 12.11 Uhr keine Fahrzeuge mehr entlang der Zugstrecke parken. Eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung, mit der die "Schnapsbrenner" das Parkverbot durchsetzen können, liegt vor. Gemäß Anweisung werden die Zufahrten zum Umzugsweg an verschiedenen Punkten ab etwa 13.30 Uhr mit schwerem Gerät versperrt. Anwohner sind aufgerufen, den Umzugsweg mit Girlanden, Luftballons und FG-Fahnen zu schmücken.

Info: Rückfragen nimmt Umzugsleiter Martin Sauer unter der Telefonnummer 0170/1533405 entgegen.