Robern. (kö) Die Bauarbeiten an der Landesstraße 525 in der Ortsdurchfahrt Robern und dem Teilbereich Richtung Fahrenbach gehen gut voran. Heute beginnt die Firma Wolff & Müller deshalb mit den Fräsarbeiten an der Fahrbahn vom Ortsende Robern bis zur Einmündung der L 525 nach Trienz. Das bedeutet, dass ab sofort keine Zufahrt mehr über die Landesstraße nach Robern möglich ist.

Es muss zwingend über die Umleitung Trienz, Krumbach, Limbach gefahren werden. Da es auf diesen Strecken aber ziemlich "eng" zugeht und auch der öffentliche Personennahverkehr hier verkehren muss, wird die weiträumige Umleitung über Dallau/Muckental/Limbach (von Mosbach kommend) empfohlen.

Die Fräsarbeiten beginnen heute im Kreuzungsbereich der L 525 nach Trienz. Das bedeutet, dass heute und eventuell auch noch morgen keine Zufahrtsmöglichkeit nach Trienz besteht. Sobald die Fräsarbeiten abgeschlossen sind, kann mit Einschränkungen über die gefräste Fahrbahn gefahren werden. Der Einbau der neuen Asphaltdeckschicht ist für das Wochenende, 24. und 25. August, vorgesehen. An diesen Tagen gibt es dann wiederum keine Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten nach Trienz und Robern.

Die ab heute geltenden Umleitungen sind ausgeschildert. Dennoch gilt wie bereits erwähnt die Empfehlung, die großräumigen Umleitungen zu nutzen.