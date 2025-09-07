Fahrenbach-Robern. (cao) Ein 64 Jahre alter Mann war am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Landstraße in Richtung Krumbach unterwegs, als er kurz nach dem Ortsausgang Robern aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

An der Abzweigung zum Sägewerk überfuhr er ein Verkehrszeichen und einen alten Sandtein-Wegweiser und krachte schließlich frontal in einen Apfelbaum.

Ort des Geschehens

Da der 64-Jährige beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht bei Bewusstsein war und starke Prellungen am Oberkörper aufwies, wurde er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Hyundai musste abgeschleppt werden.