Fahrenbach

Auto fuhr gegen Baum – Hubschrauber im Einsatz

Der 64-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall am Freitagnachmittag schwer verletzt und in eine Klinik geflogen.

07.09.2025 UPDATE: 07.09.2025 14:15 Uhr 20 Sekunden
Mit starken Prellungen am Oberkörper wurde der Fahrer in eine Klinik geflogen. Foto: cha

Fahrenbach-Robern. (cao) Ein 64 Jahre alter Mann war am Freitagnachmittag gegen 16.45 Uhr auf der Landstraße in Richtung Krumbach unterwegs, als er kurz nach dem Ortsausgang Robern aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

An der Abzweigung zum Sägewerk überfuhr er ein Verkehrszeichen und einen alten Sandtein-Wegweiser und krachte schließlich frontal in einen Apfelbaum.

Ort des Geschehens

Da der 64-Jährige beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht bei Bewusstsein war und starke Prellungen am Oberkörper aufwies, wurde er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Hyundai musste abgeschleppt werden.

Caspar Oesterreich
