Von Andreas Hanel

Adelsheim. Pünktlich um 9 Uhr am gestrigen Freitag war es so weit: Die Obere Austraße in Adelsheim wurde für den Verkehr wieder freigegeben. Da die Straße grundlegend saniert werden musste, war sie seit Juni gesperrt – was vor allem bei den Anwohnern auf dem Eckenberg nicht gerade auf Gegenliebe stieß, mussten sie doch einen Umweg über den Eckenbergtunnel