Von Ann-Kathrin Frei

Elztal. Zahlen, Zahlen und noch mehr Zahlen gab’s für die Elztaler Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung im Dallauer Rathaus zu hören und zu sehen. Denn neben dem Zwischenbericht über die Finanzen der Gemeinde im laufenden Jahr gab Bauamtsleiter Christoph Tanecker einen Abriss über die auf mittlerweile 85 Maßnahmen angewachsene Prioritätenliste des Bauamts, und Energieberaterin Susanne Keim stellte die Ergebnisse des Energieberichts 2023 vor.

Rechnungsamtsleiter Arnd Koppelhuber gab den Gemeinderäten einen ersten Zwischenbericht über das Haushaltsjahr 2024. Im Ergebnishaushalt stehen laut Plan Aufwendungen von 16,7 Millionen Euro Erträgen in Höhe von 16,1 Mio. Euro gegenüber. Damit würden etwa 600.000 Euro fehlen. Doch laut aktuellen Zahlen könnte sich das Ergebnis noch um 400.000 Euro verbessern, was am Ende für ein Minus von etwa 250.000 Euro sorgen würde – und Koppelhuber gab sich optimistisch: "Wenn es ganz gut läuft, ist auch vielleicht noch ein Nullergebnis drin." Das eventuelle Defizit will man aus den Gewinnen aus den Vorjahren ausgleichen. "Das ist aber kein Beinbruch." Denn die Liquidität der Gemeinde liege aktuell bei 8,6 Mio. Euro.

Rund 2,8 Mio. Euro gibt die Gemeinde für Personalkosten aus, 1,2 Mio. Euro für die Erhaltung und Erneuerung von Gebäuden. An Kreisumlage muss Elztal 2,8 Mio. Euro zahlen und für den kommunalen Finanzausgleich etwa 2,2 Mio. Euro. "Dabei erkennt man, wie wenige Möglichkeiten eine Gemeinde hat, die Ergebnisse zu beeinflussen. Allein auf über fünf Millionen Euro an Umlagen haben wir keinen Einfluss", unterstrich Koppelhuber. Auf der Ertragsseite stehen Einkommenssteueranteile in Höhe von 4 Mio. Euro, die den größten Brocken ausmachen. Die Gewerbesteuereinnahmen liegen bei etwa 2 Mio. Euro. Über den kommunalen Finanzausgleich erhält die Gemeinde etwa 3,7 Mio. Euro.

Einblicke in die Investitionen gab’s dann auch noch, und Koppelhuber beeindruckte mit interessanten Zahlen und Fakten: Im Durchschnitt gab die Gemeinde in den Jahren 2019 bis 2023 jährlich etwa 4,4 Mio. Euro für Investitionen aus. Und dafür musste sie keine Kredite aufnehmen. Die Eigenmittel als auch die Zuschüsse Dritter reichten aus. Im Haushalt 2024 waren rund acht Millionen Euro dafür eingeplant, wovon bisher aber nur 2,8 Mio. Euro ausgegeben wurden. Koppelhuber geht davon aus, dass man Ende des Jahres bei etwa 3 bis 4 Mio. Euro liegen wird. "Die veranschlagten 8 Millionen Euro, die werden wir hier mit Sicherheit nicht erreichen."

Und während die Pro-Kopf-Verschuldung Elztals vermutlich Ende 2024 bei 18 Euro liegen wird, liegt die durchschnittliche Verschuldung der Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis bei 510 Euro pro Einwohner. "Wobei sie eigentlich in Elztal bei null liegen würde, weil wir das Minus ja ausgleichen können", so der Kämmerer abschließend.

Weiter ging es mit dem Bericht von Bauamtsleiter Christoph Tanecker, der über die Entwicklung der Aufgaben des Bauhofs einging. Neu dazugekommen sind in den letzten Jahren das Energiemanagement und der Katastrophenschutz. "Wir haben uns mit den Themen Krisen und Katastrophen intensiv befasst, Mitarbeiter geschult, Pläne erstellt, und die Konzepte sind zu 80 bis 90 Prozent fertig. Ich gehe davon aus, dass wir die Pläne 2025 vorstellen können", erklärte der Bauamtsleiter.

Apropos Pläne: Die gibt es auch für alle Maßnahmen, die der Bauhof zu erledigen hat. 2017 wurde eine erste Liste erstellt, mit 80 Maßnahmen. Davon wurden Stand heute 48 erledigt. 20 sind noch in der Planung, und zwölf wurden ausgeklammert, weil sie mittlerweile überholt sind. 2021 wurden sieben Projekte prioritär behandelt: die Sporthalle in Auerbach, die Sporthalle Muckental, das Rathaus in Rittersbach, die Feuerwehrgerätehäuser in Neckarburken und in Auerbach, das Baugebiet in Rittersbach und die Schule Neckarburken. In der Vorbereitung befinde man sich für den Kindergarten und die Sporthalle in Auerbach, so Tanecker. Im Jahr 2024 sind 15 Baugesuche eingegangen, davon fünf für Wohngebäude-Neubauten. Insgesamt standen auf der Agenda des Bauhofs im Jahr 2024 85 Investitionsmaßnahmen; 31 sind bereits erledigt, 28 befinden sich in Bearbeitung, und 26 sind unerledigt. "Wir sind zwar eine Verwaltung, aber wir verwalten nicht, wir gestalten", so Tanecker. Vieles habe man umgesetzt, und darauf dürfe man auch stolz sein.

Stolz ist die Gemeinde auch auf ihr neues Energiemanagement, das Energiemanagerin Susanne Keim den Ratsmitgliedern vorstellte. Ziel des Energiemanagement-Systems ist, die Verbräuche von Heizenergie, Strom und Wasser mit Verbrauchsabrechnungen der Energieversorger und anhand von eigenen Ablesungen zu erfassen, um dann mögliche Schwachstellen und geeignete Maßnahmen für die Einsparung zu finden (wir berichteten bereits). Für alle gemeindlichen Gebäude werden die Daten seit der Umstellung auf das System monatlich eingetragen. "Damit wir schnell reagieren können", so Keim.

Im Bericht zeigte sie die Messungen für die Jahre 2019 bis 2023 und die sich daraus ergebenden Maßnahmen auf. Der Wärmeverbrauch bei den Liegenschaften ist im Jahr 2023 um 6,9 Prozent gesunken, und auch beim Strom lässt sich eine Reduzierung um mehr als zehn Prozent (zum Referenzjahr 2019) feststellen. Der Verbrauch ist gesunken – aber die Kosten für Wärme, Strom und Wasser sind gestiegen: Wärme ist um 45 Prozent (+ 38.199 Euro), Strom um 72 Prozent (+ 34.014 Euro) und Wasser um 39 Prozent (+ 6698 Euro) teurer. "Richtig vergleichbar wird das Ganze aber erst in den nächsten zwei bis drei Jahren", sagte Energieberaterin Keim abschließend.

Für dieses Jahr standen die Umrüstung und Aufschaltung der verschiedenen Heizkreise auf die Mess- und Regeltechnik im Heizraum des Dallauer Rathauses, die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in der Schulturnhalle Dallau sowie die Umstellung der Warmwasserbereitung von einem Boiler auf einen Durchlauferhitzer auf der Agenda. Im Rathaus in Muckental wurde die Heizungsanlage ausgetauscht; statt einer Ölheizung läuft dort jetzt eine Wärmepumpe. Für das Jahr 2025 plant man die energetische Sanierung der Außenfassade des Bauhofgebäudes in Neckarburken, den Umbau und die Sanierung der Sporthalle in Auerbach, den Anbau des Kindergartens in Auerbach sowie die Umnutzung der Schule in Neckarburken. Alles mit dem Ziel, Heizenergie, Strom und Wasser einzusparen.

"Arche Noah" kostete rund 287 000 Euro mehr

Dallau. (ankf) Bevor es für die Elztaler Gemeinderäte in den nicht-öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung gehen konnte, standen noch drei Bebauungspläne auf der Tagesordnung. Diese sind nun einen Schritt weiter in ihren Verfahren, da die Räte den Änderungen jeweils einstimmig zustimmten.

Das Verfahren zum Bebauungsplan Brunnenfeld 4 im Ortsteil Muckental ist, so Bürgermeister Marco Eckl, "so weit durch". Die IFK-Ingenieure aus Mosbach gaben dem Gemeinderat einen Überblick über die jüngsten Schritte: Die öffentliche Auslegung ist abgeschlossen. Im Wesentlichen kamen von den Fachbehörden des Landratsamtes beziehungsweise der Baurechtsbehörde Ergänzungen. Hier kamen Hinweise zum Artenschutz oder zur Abwasserbereitung. Diesem Verfahrensschritt stimmten die Räte zu.

Beim Bebauungsplan Solarpark Steinbruch-Dallau soll auf einer Teilfläche eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage installiert werden. Der Gemeinderat billigte den Vorentwurf zur Beteiligung der Öffentlichkeit und gab die Freigabe für das weitere Planverfahren. Die geplante Anlage soll eine Fläche von 5,3 Hektar umfassen. An den Werktagen wird der Strom hauptsächlich als Eigennutzung verwendet, aber der Überschuss, der an Feiertagen oder Wochenenden entsteht, soll ins Stromnetz eingespeist werden. Bürgermeister Eckl ergänzte dazu: "Wir als Gemeinde tragen keine Kosten, nur wir als Gemeinde müssen zustimmen. Die Kosten trägt der Investor".

Ebenso ein vorhabenbezogener Bebauungsplan, so Eckl, ist "Lehnlein – 3. Änderung" im Ortsteil Auerbach. "Hier geht es darum, die Grundstücke, die vorgesehen waren für kirchliche Zwecke, also Kirche- und Gemeindehaus, jetzt umzunutzen in Wohnbebauung". Hier sollen durch einen Investor drei Bauplätze entstehen. Der Vorentwurf wurde bereits in der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange behandelt. Wesentliche Punkte brachte wieder das Landratsamt ein, von wo erneut Hinweise zum Artenschutz kamen. Ebenso wurde ein Bedarfsplan für das Löschwasserkonzept erstellt. Hierbei wird die Löschwasserversorgung für die zusätzliche Verbauung über das bestehende Leitungsnetz sichergestellt.

Außerdem stimmten die Räte der Schlussabrechnung für den Um- bzw. Anbau am Gebäude des Kindergartens "Arche Noah" in Dallau zu. "Wir haben 2020 im Gemeinderat den Beschluss gefasst, dass wir die Kosten übernehmen für den Umbau des Kindergartens sowie die zusätzliche Einrichtung, damit der Ganztagesbetrieb weiterhin bestehen bleiben kann", so Eckl. "Wir haben die Vereinbarung geschlossen mit der evangelischen Kirchgemeinde, dass die Gemeinde alle Kosten übernimmt, abzüglich der gewährten Zuschüsse und Förderungen und abzüglich eines Kostenanteils der evangelischen Kirchengemeinde in Höhe von 5,4 Prozent."

Eine erste Kostenschätzung lag bei 1,025 Millionen Euro. Der Gemeindezuschuss hätte dann rund 970.000 Euro betragen. Nun lag die Abschlussrechnung aber bei 1.312.000 Euro, damit kommen Mehrkosten in Höhe von rund 70.000 Euro auf die Gemeinde zu. Und weil bereits Abschlagsleistungen geleistet worden sind, erhöhen sich die Kosten auf 85.994 Euro. Diesen außerplanmäßigen Kosten stimmte der Rat zu.