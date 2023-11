Hardheim. (jam) Der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein liegt in der Luft, festliche Lichter schmücken die Buden, und fröhliche Weihnachtsklänge erfüllen am ersten Adventswochenende den Schlossplatz: Der Hardheimer Weihnachtsmarkt, der von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Dezember, seine Pforten öffnet, versetzt die Besucher in eine vorweihnachtliche Zauberwelt. Bürgermeister Stefan Grimm verspricht "drei Tage voller weihnachtlicher Spezialitäten, handgefertigter Weihnachtsüberraschungen und allerlei Darbietungen und Unterhaltung".

Freitag: Der Bürgermeister eröffnet am 1. Dezember um 18 Uhr den Hardheimer Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz. Dabei unterstützen ihn die Musikkapelle Bretzingen, die den musikalischen Rahmen stellen, sowie Nikolaus und Knecht Ruprecht, die dem Markt einen Besuch abstatten und die Kinder beschenken. Noch dazu wird am Hort das erste Adventsfenster geöffnet.

Die Erftalhalle lädt parallel dazu von 18 bis 21 Uhr zu einem Kunsthandwerkermarkt und einer Krippenausstellung ein, während auf dem Schlossplatz Kinder auf dem Karussell ihre Runden drehen und sich am Stand der Bundeswehr bei Holzbastelarbeiten kreativ betätigen können. Der Männergesangverein Gerichtstetten rundet den ersten Tag ab 20 Uhr mit Weihnachtsliedern ab.

Samstag: Der Markt samt Karussell und Stand der Soldaten hat am 2. Dezember ebenso wie der Kunsthandwerkermarkt und die Krippenausstellung von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Der Schweinberger Kindergarten St. Josef präsentiert auf der Bühne von 15.15 bis 15.30 Uhr die Spiellieder "Nikolaus und Nikoletta" und "Ich bin ein kleiner Schneemann". Nach einer halbstündigen Pause kredenzt Saxofonist Stanislav Projdakov vom Musikverein Schweinberg zauberhafte Weihnachtsmelodien.

Die Gemeindebücherei öffnet dann um 17 Uhr das zweite Adventsfenster und bietet dazu ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm – unter anderem ein Fotoshooting mit dem Weihnachtsmann. Um 17.30 Uhr folgt eine spannende Kinderlesung samt Bilderbuchkino mit dem Titel "Der kleine Drache Kokosnuss feiert Weihnachten". Glühwein, Kinderpunsch und verlockende Weihnachtsplätzchen sorgen für das leibliche Wohl der Besucher. Außerdem gibt es einen Rätselspaß für Kinder.

Den musikalischen Abschluss des Abends bildet um 18.30 Uhr die Gruppe "Die 3 von der Tanke" mit Siegfried Buchelt, Sven Buchelt und Sängerin Yvonne. Die Mudbachtaler wollen ihr Publikum mit einer Mischung aus Weihnachtsklassikern und modernen Hits begeistern.

Sonntag: Der 3. Dezember verspricht von 13 bis 20 Uhr festlichen Trubel rund um den Schlossplatz und in der Erftalhalle. Zusätzlich präsentiert sich die Gemeindebücherei von 13 bis 17 Uhr bei einem Tag der offenen Tür. Die Aula des Walter-Hohmann-Schulzentrums wird von 13.30 bis 14.30 Uhr zum Schauplatz für das Konzert "Kinder musizieren für Kinder" der Musikschule. Von 16 bis 17 Uhr statten erneut der Nikolaus und Knecht Ruprecht dem Weihnachtsmarkt einen Besuch ab, verteilen Geschenke und verbreiten vorweihnachtliche Freude.

Auf dem Schlossplatz folgt ab 17.15 Uhr der 15-minütige Sternentanz des Hardheimer Kindergartens St. Franziskus, gefolgt von einem imposanten Auftritt der Jagdhornbläsergruppe "Hubertus Erftal" aus Bretzingen, die von 18 bis 18.30 Uhr zur Unterhaltung aufspielt.