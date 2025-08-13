Mittwoch, 13. August 2025

Plus Ein volles Sitzungspaket

Mosbach investiert – Brandschutz, Finanzen und Zuschüsse im Fokus

Der Gemeinderat vergibt Aufträge für Brandschutz am APG, gleicht Verluste bei Stadtwerken aus und freut sich über Spenden für Schulen und Jugendprojekte.

13.08.2025 UPDATE: 13.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 20 Sekunden
Das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei kostete die Stadt Mosbach 2024 etwas weniger als im Jahr zuvor. Auf rund 1,26 Millionen Euro bezifferte sich der Verlust der GmbH und Co. KG. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Ermächtigt wurde Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp in der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht nur für eine Auftragsvergabe zum Umbau des Wasserspielplatzes im Kleinen Elzpark.

Auch für schützende Maßnahmen im Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz drängt die Zeit, weshalb vom Gemeinderat einstimmig ein weiterer Auftrag zur Vergabe

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Heiko Schattauer
Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
