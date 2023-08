Von Rüdiger Busch

Eberstadt. "Keine Angst, wir schreiben keine Arbeit, und es gibt keine Noten", sagte Walter Kammerer zu den gut 20 Teilnehmern der RNZ-Sommertour, die sich am Sonntagfrüh zur Exkursion in den Eberstadter Steinbruch eingefunden hatten.

Als ehemalige Lehrer des Burghardt-Gymnasiums liegen seiner Frau Gabriele und ihm die Wissensvermittlung nun einmal im Blut. Und so macht es ihnen im Ruhestand auch sichtlich Freude, andere an ihrem profunden Wissen teilhaben zu lassen – und zwar auf so lebendige Weise, dass die gut zweistündige Tour alles andere als staubtrocken war.

So sieht es nach einer Sprengung aus. Foto: Rüdiger Busch

Nieselregen und Wind sorgten zwar für etwas unangenehme Rahmenbedingungen, doch Gabriele Kammerer stellte gleich klar: "Leichter Regen ist für eine Exkursion in den Steinbruch besser als Trockenheit und Wärme." Die beiden Pädagogen führten die Gruppe dank einer Sondergenehmigung in den Steinbruch, denn aus Sicherheitsgründen ist der Aufenthalt dort für gewöhnlich verboten.

Schon beim Betreten des Areals, das die Schotterwerke Hohenlohe-Bauland von der Stadt Buchen gepachtet haben, wurden die gewaltigen Dimensionen erkennbar. Links und rechts rund 40 Meter hohe Muschelkalkwände, geradeaus eine rund eineinhalb Kilometer lange Schlucht, in der in den letzten Jahrzehnten tonnenweise Straßenschotter und Natursteine abgetragen wurden.

Der heutige Steinbruch wurde erst nach der Entdeckung der Tropfsteinhöhle 1971 erschlossen. Zuvor hatte die Firma Bau Bonn aus Walldürn im Bereich des heutigen Sees einen Steinbruch betrieben.

Als bei einer Sprengung die Höhle entdeckt wurde, bedeutete dies aber das Aus für die Fläche – schließlich galt es, das Naturdenkmal Tropfsteinhöhle zu bewahren und für Touristen zugänglich zu machen.

Das gelöste Gestein wird anschließend über Förderbänder zur Weiterverarbeitung transportiert. Foto: Rüdiger Busch

Der neue Steinbruch wurde in der Folge unter anderem von der Firma Albert Ferenc (Hettingen) und seit 1991 von den neugegründeten Schotterwerken Hohenlohe-Bauland betrieben . Der Weg in den Steinbruch führte an gewaltigen technischen Anlagen vorbei, in denen das zuvor aus dem Massiv herausgesprengte Gestein gebrochen und gesiebt wird. Der Abtransport des vorgebrochenen Materials erfolgt mit riesigen Förderbändern.

Aus der Ameisenperspektive heraus bewunderten die Teilnehmer die Gesteinsschichten, die im Laufe von Jahrmillionen entstanden sind. Walter Kammerer nahm die Gruppe mit auf eine Zeitreise in die Muschelkalkzeit vor rund 240 Millionen Jahren.

Damals gab es nur den Superkontinent Pangäa. Der süddeutsche Raum war von einem Meer bedeckt, dem Muschelkalkmeer. Es verdankt seinen Namen den Muscheln, Seelilien und vielen anderen kalkhaltigen Tieren, die in diesem Meer lebten und deren Überreste den Muschelkalk aufbauten.

Walter Kammerer in seinem Element: Der frühere Geografielehrer am Buchener Burghardt-Gymnasium stellte den Teilnehmern der Sommertour die Gesteinsschichten vor. Foto: Rüdiger Busch

Dieser Muschelkalk besteht aus drei Schichten, dem Unteren, Mittleren und Oberen Muschelkalk. Für den Straßenbau sei nur der Untere Muschelkalk zu gebrauchen, der in Eberstadt abgebaut wird. Dass es sich dabei aber nicht um eine homogene, sondern um eine vielschichtige Formation mit unterschiedlichen Konsistenzen handelt, machte Kammerer deutlich: So kann der brüchige Mergel nicht als Schotter verwendet werden, während es auf der anderen Seite besonders stabile Gesteinsschichten (sogenannte Bänke) gibt.

Dass der Betreiber sein Geld nicht nur mit der Rohstoffgewinnung und dem Recyclen von Baustoffen verdient, stieß bei den Teilnehmern ebenfalls auf großes Interesse: Da der Steinbruch – zumindest zu weiten Teilen – am Ende wieder aufgefüllt werden muss, nimmt das Unternehmen unbelastetes Material aus Tiefbaumaßnahmen an. Dieser Geschäftszweig sei sogar noch lukrativer als der Gesteinsabbau, so Kammerer.

Dass ein solcher Steinbruchbetrieb zu Nutzungskonflikten führt, verschwieg der Fachmann nicht: Der Schwerlastverkehr und die massiven Eingriffe in die Landschaft seien häufig genannte Kritikpunkte.

Bevor es in den Steinbruch ging, stellten Walter und Gabriele Kammerer (rechts) die Entstehung des Muschelkalks vor, der die Region Bauland prägt. Foto: Rüdiger Busch

Allerdings seien wir alle auf den Abbau von Schotter – aber auch von anderen Materialien – angewiesen, um Häuser und Straßen bauen zu können. Deshalb würden mit Sicherheit neue Flächen in den Blick genommen, wenn es im jetzigen Steinbruch in 10, 15 oder 20 Jahren nicht mehr weitergeht.

Wie unsere heutige Lebensweise damit zusammenhängt, was hier vor 240 Millionen Jahren geschehen ist, das verdeutlichten Gabriele und Walter Kammerer auf spannende Weise. Und am Ende gab es dann doch eine Note: "Es war toll", sagte der kleine Paul, mit fünf Jahren der jüngste Teilnehmer, und gab den beiden Tourleitern damit quasi eine Eins mit Sternchen.