Der kleine "Lumi" lief plötzlich Radlerin vors E-Bike
Achtung, Wildwechsel: Die Frau staunte nicht schlecht. Es blieb beim Schrecken.
Von Peter Bayer
Eberbach. Da staunte die Fahrerin eines E-Bikes am Freitagmorgen nicht schlecht, als ihr auf dem Weg zur Arbeit in der Alte Dielbacher Straße plötzlich "Lumi", der kleine Rehbock vom Scheuerberg, vors Rad lief.
Da sie schnell reagierte, blieb es bei beiden zunächst einmal beim Schrecken. "Lumi" wechselte beim Versuch, sich in Sicherheit zu bringen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+