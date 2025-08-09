Samstag, 09. August 2025

Plus Eberbacher Rehbock

Der kleine "Lumi" lief plötzlich Radlerin vors E-Bike

Achtung, Wildwechsel: Die Frau staunte nicht schlecht. Es blieb beim Schrecken.

09.08.2025 UPDATE: 09.08.2025 04:00 Uhr 43 Sekunden

Von Peter Bayer

Eberbach. Da staunte die Fahrerin eines E-Bikes am Freitagmorgen nicht schlecht, als ihr auf dem Weg zur Arbeit in der Alte Dielbacher Straße plötzlich "Lumi", der kleine Rehbock vom Scheuerberg, vors Rad lief.

Da sie schnell reagierte, blieb es bei beiden zunächst einmal beim Schrecken. "Lumi" wechselte beim Versuch, sich in Sicherheit zu bringen

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Peter Bayer
Redakteur Lokales, lokale Sportredaktion Eberbach
