Von Peter Bayer

Eberbach. Am Morgen wird sich Lukas Tulovic nach seinem mehrtägigen Aufenthalt in seiner Heimatstadt Eberbach wieder ins Auto setzen. Zehn Stunden dauert die Fahrt nach Italien, wo am Sonntag für den inzwischen fast 23-Jährigen das nächste Weltmeisterschaftsrennen ansteht. Die Fahrt und der folgende Tag, an dem er mit seinem Team die Rennstrecke abläuft,