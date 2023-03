Eberbach. (StVE) Eigentlich hätten die Modernisierungsarbeiten an der städtischen Aufzugsanlage am Steg längst begonnen. Doch wie das ausführende Unternehmen immer wieder kurzfristig aufs Neue mitteilt, gibt es Lieferschwierigkeiten bei den notwendigen elektronischen Bauteilen.

Der Stadtverwaltung wurde nun schließlich ein neuer Start-Termin genannt: Dienstag, 11. April. Voraussichtlich, so die Firma, werden die Arbeiten bis zum 5. Mai andauern. In dieser Zeit wird die Aufzugsanlage voll gesperrt und kann nicht genutzt werden. Die Gleise 2/3 sind dann nur über den Aufzug an Gleis 1 barrierefrei zu erreichen.

Die Stadtverwaltung bittet darum, die am Treppenturm abgestellten Fahrräder in diesem Zeitraum zu entfernen.