Oberdielbach/Eberbach. (RNZ) Kommt die Sonne raus, rollen die Bagger: Auf der Landesstraße L524 zwischen Eberbach und dem Waldbrunner Ortsteil Oberdielbach gehen die umfangreichen Sanierungsarbeiten in die nächste Runde. Ab Dienstag ist die Landesstraße zwischen Oberdielbach und Eberbach deshalb voll gesperrt.

Die Sanierungsarbeiten in drei Bauabschnitten beginnen nach Ostern und werden voraussichtlich bis November dauern.

Bauabschnitt eins startet in Eberbach am Knotenpunkt Friedrichsdorfer Landstraße/Neue Dielbacher Straße und geht bis zum Burgweg. Auf dieser Strecke werden die vier Zentimeter starke Asphaltdeckschicht und stellenweise die Asphaltbinderschicht erneuert.

Bauabschnitt zwei startet am kommenden Dienstag. Zwischen dem Burgweg und dem Burgparkplatz in Eberbach wird die Fahrbahn umfangreich saniert, da die talseitige Böschung seit Jahren zum Abrutschen neigt.

Zunächst werden die Asphaltschichten der Fahrbahn abgefräst und anschließend der Untergrund mittels Erdbeton standsicher befestigt. Insgesamt werden in diesem Abschnitt rund 10.500 Kubikmeter Erdbeton und rund 6500 Tonnen Asphalt verbaut.

Bauabschnitt drei beginnt an der Spitzkehre vor Unterdielbach und endet am Ortseingang Unterdielbach. Die Arbeiten beginnen ebenfalls am kommenden Dienstag. In diesem Abschnitt werden auf einer Länge von rund 2160 Metern die Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht vollständig und die Asphalttragschicht stellenweise erneuert.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 4,4 Millionen Euro und werden vom Land getragen.

Der Verkehr wird während der Bauzeit über die Bundesstraße B37 und die Landesstraße L634 über Neckargerach umgeleitet.

Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr: Die Buslinie 821 fährt in der Regel von Buchen über Mudau und Waldbrunn direkt nach Eberbach und von dort wieder zurück. Mit der Sperrung der Landesstraße L524 erfolgt der Linienverlauf von Waldbrunn auf der Landesstraße L634 über Schollbrunn nach Neckargerach, wo die Linie entweder endet oder alternativ ohne Halt in Neckargerach an den Bahnhof in Eberbach geführt wird.

Für Busfahrende, Pendler und Schüler bedeutet das, dass sich die Fahrzeiten verändern und im Einzelfall ein Umstieg in Neckargerach auf oder von der S-Bahn notwendig ist. Der BRN hat einen Auszug aus dem Fahrplan als Übersicht für den Schulweg zusammengestellt.

Auch der Fahrplan des Rad- und Wanderbusses "NeO-Bus" ist angepasst worden. Der Saisonverkehr startete zum 1. April und endet am 29. Oktober. Die Linie bedient an den Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie Brückentagen die Ortschaften Neckargerach über Waldbrunn und Mudau nach Amorbach und zurück.

Regulär startet und endet der Neo-Bus in Eberbach, aufgrund der Straßensperrung wird dieses Jahr der Bahnhof in Neckargerach angefahren. Eine Weiterfahrt mit der S-Bahn Rhein-Neckar werde aber zeitlich passend möglich sein, wie das Landratsamt informiert.

Das Gleiche gilt auch für die Ruftaxi-Linie 8953 Eberbach – Waldbrunn. Die Linie startet und endet während der Straßensperrung ebenfalls in Neckargerach am Bahnhof. Einzelne Fahrten führen, aufgrund fehlender S-Bahnanbindungen, nach Eberbach an den Bahnhof. Alle Umstiege von der S-Bahn in Neckargerach sowie in Waldbrunn können eingehalten werden.